57 perce

Itt a nagy írószercsomag kisokos – Most megtudhatja, mennyibe kerül elindítani a gyereket az iskolába (galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#üzlet#árak#iskola#lista

Az általános iskola első osztályába induló gyerekek írószercsomagjának összeállítására vállalkoztunk, és azt is megnéztük, mennyibe kerül az iskolakezdés a szülőknek. Ráadásul az iskolakezdésnél a legolcsóbb és a legdrágább megoldást is megnéztük. Írószercsomagra a középiskola 9. osztályába induló fiatalnak is szüksége van, az árakat az ő esetükben is megmutatjuk.

Benedek Bálint
Itt a nagy írószercsomag kisokos – Most megtudhatja, mennyibe kerül elindítani a gyereket az iskolába (galéria, videó)

Iskolakezdés előtt a Pintér-Kirschlechner család, mindent beszereznek, ami a listán van

Fotó: Szakony Attila

Az írószercsomag összeállításában Nagykanizsán a Zala Papír Kft. egyik üzlete segített. Kovácsné Boncz Éva üzletvezetőt semmi nem érheti váratlanul, hiszen több mint 20 éve segít a vásárlóknak eligazodni az írószerek között. Azt tapasztalja, amióta széles a kínálat, a szülők többsége megvárja az utolsó pillanatot és az iskolakezdés előtti utolsó héten vásárol be. Augusztus közepe van, tehát 17 nap múlva, szeptember 1-jén csöngetnek be, egyszóval még várható egy nagyobb roham.

iskolakezdés
A sok írószer, táska és kulacs is kell az iskolakezdéshez
Fotó: Szakony Attila

Iskolakezdés: az iskolatáska sem olcsó

– Az általános iskola első osztályába induló gyerekek szülei kinyomtatott listákkal róják az üzleteket – mondta. – Ahol több gyermek van, ott a szülők már előre gondolkoznak és próbálnak spórolni bizonyos dolgokon. Manapság az iskolatáska, ha nem márkás, akkor is 17 ezer forintba kerül, a tornazsák 3000 forinttól indul. Bár nem írószer, de minden iskola kéri a sportszereket. Ezek elhasználódnak, bizonyos idő után szükség lesz a cseréjükre.

iskolakezdés
Az üzletek felkészültek a rohamra, van lehetőség válogatni
Fotó: Szakony Attila

Testnevelés, online áruházak kínálata alapján:

  • Sötét színű rövidnadrág: 4000 forint
  • Fehér póló: 1600 Ft
  • Zokni, 3 pár: 2500 Ft
  • Sportcipő: 4000-25.000 Ft
  • Melegítő: 2500-18.000 Ft
  • Ivókulacs (750 ml): 4800 Ft

Még a tolltartót is berendezik

Kovácsné Boncz Éva portálunk munkáját segítendő kinyomtatott egy listát, amit általában az első osztályosok szülei kapnak az iskolakezdés előtt. A kétoldalas nyomtatvány tantárgyanként különíti el, hogy mire van szüksége a gyerekeknek, mielőtt beülnének a padba. Végignéztük a listát, e szerint magyar, matematika, rajz és technika, valamint ének tantárgyakban várnak el egy alap írószercsomag összeállítását. A lista rendkívül praktikus iránymutatást ad a szülőknek, hiszen ebből még az is kiderül, hogy a tolltartót miként kell pontosan berendezni. Ennek összköltsége a tolltartóval együtt kicsivel több mint 6000 forint. Ezenkívül a pedagógusok kérik, hogy a tankönyveket átlátszó borítóval kössék be, így felismerhető a gyermek számára. S persze mindenre kerüljön rá nyomtatott betűkkel a tanuló neve, esetleg korábbi óvodai jele (amíg nem tud olvasni).

iskolakezdés
A tolltartót is a lista alapján rendezik be
Fotó: Szakony Attila

Részletesen összegyűjtöttük az írószercsomag legolcsóbb és legdrágább felszereléseit. Megdöbbentő különbségekre derült fény.

Magyar:

  • 1 darab mesefüzet: 260-450 forint/db
  • 2 db első osztályos vonalazású füzet: 76-490 Ft/db
  • 100 db boríték: 16 Ft/db
  • 1 db gyermekcipő méretű cipősdoboz: 2900 Ft

Matematika:

  • 3 db négyzetrácsos füzet: 195-950 Ft/db
  • 1 doboz korong: 295 Ft
  • 1 csomag számolópálcika: 395 Ft
  • 1 db kétoldalú keret nélküli zsebtükör (9x7 cm): 725 Ft
  • 2 db dobókocka: 110 Ft
  • 1 db papír mérőszalag: 90 Ft
  • 1 db 15 cm-es vonalzó: 130 Ft
  • 1 db műanyag hőmérő: 280 Ft
  • 1 db műanyag óra: 290 Ft

Írószer vásárlás Nagykanizsán

Fotók: Szakony Attila

Rajz és technika:

  • Névvel ellátott műanyag doboz: 1200 Ft
  • 1 csomag színes gyurma: 900 Ft
  • 1 csomag fehér gyurma: 1150 Ft
  • 2 db stift ragasztó: 295-1390 Ft/db
  • 1 db folyékony ragasztó: 895 Ft
  • 1 db olló: 620-3000 Ft
  • 12 db zsírkréta: 370-2800 Ft
  • 12 színű vízfesték: 1360-4000 Ft
  • 1 db vizes tálka törlőronggyal: 770-1500 Ft
  • 6 db-os tempera: 2000-4000 Ft
  • 3 db ecset: 735 Ft/db
  • 12 darabos filctoll készlet: 1000-3000 Ft
  • Rajztábla: 940 Ft
  • 1 db fekete tűfilc: 270-590 Ft
  • 12 db-os színes ceruza készlet: 1000-3500 Ft
  • 1 db rajzgyűjtő dosszié: 165-1000 Ft
  • 50 db famentes, fehér rajzlap: 350 Ft/csomag
  • 1 csomag fénymásoló papír: 2400-2800 Ft

Ének:

  • 1 db hangjegyfüzet: 120-360 Ft

Az időszakos akciók segíthetnek lefaragni a költségeket

Végül osztottunk-szoroztunk, s az lett az eredmény, hogy a legolcsóbb írószercsomagot a tolltartóval együtt 32 ezer forintból lehet kihozni. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ebben az összegben még nem szerepelnek a testnevelés óra sportszerei, valamint a babzsák és az ugrókötél ára sem. Mindez a legdrágább holmikat kiválogatva 62 ezer forintba kerülhet a családoknak. Talán éppen ezért szinte minden üzletben tartanak iskolakezdési akciókat, melynek a mértéke 5-25 százalék között mozoghat.

iskolakezdés
Ollóválaszték. Már vághatják a centit, hamarosan újra becsengetnek
Fotó: Szakony Attila

Ha a gyerekeknek kell...

A nagykanizsai üzletben a sorok között válogatott, az iskolakezdésre vásárolt be egy újudvari család, Pintér-Kirschlechner Nóra, Pintér József, Pintér-Kirschlechner Simon és Pintér-Kirschlechner Szófia. Az édesanya elmondta: Szófia most kezdi az általános iskolát a Piarista-iskolában, Simon ugyanitt második osztályos lesz. Szerinte mindegy, hogy mi mennyibe kerül, ha a gyerekeknek szükségük van rá, akkor meg kell venni. Az iskola nem követel felesleges dolgokat. Amiből jobb minőséget kérnek, azt választják.

A minőséget a középiskolásoknak is meg kell fizetniük

A középiskolások iskolakezdésének írószercsomagja ennek az összegnek a töredéke. A táska árát ebbe sem kalkuláltuk bele, hiszen nagyon változatos megoldások léteznek. A minőségi termékeket itt is meg kell fizetni, vagyis könnyedén el lehet érni akár a 60 ezer forintot is.

iskolakezdés
A középiskolások csomagját is meg kell tölteni, lehet drágább felszereléseket is választani
Fotó: Szakony Attila

A középiskolások írószercsomagja:

  • 3 db A4-es füzet: 500-1400 Ft/db
  • 2 db A4-es spirálfüzet: 700-2200 Ft/db
  • 1 db vonalas, négyzetrácsos és sima A4-es spirálfüzet: 3000 Ft/db
  • 1 db körző: 1000-8000 Ft
  • 2 db golyóstoll: 200-20.000 Ft/db
  • 1 db tudományos számológép: 4000-20.000 Ft
  • Vonalzószett: 1100 Ft

 

