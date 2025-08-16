Itt a nagy írószercsomag kisokos – Most megtudhatja, mennyibe kerül elindítani a gyereket az iskolába (galéria, videó)

Az írószercsomag összeállításában Nagykanizsán a Zala Papír Kft. egyik üzlete segített. Kovácsné Boncz Éva üzletvezetőt semmi nem érheti váratlanul, hiszen több mint 20 éve segít a vásárlóknak eligazodni az írószerek között. Azt tapasztalja, amióta széles a kínálat, a szülők többsége megvárja az utolsó pillanatot és az iskolakezdés előtti utolsó héten vásárol be. Augusztus közepe van, tehát 17 nap múlva, szeptember 1-jén csöngetnek be, egyszóval még várható egy nagyobb roham.

A sok írószer, táska és kulacs is kell az iskolakezdéshez

Fotó: Szakony Attila

Iskolakezdés: az iskolatáska sem olcsó

– Az általános iskola első osztályába induló gyerekek szülei kinyomtatott listákkal róják az üzleteket – mondta. – Ahol több gyermek van, ott a szülők már előre gondolkoznak és próbálnak spórolni bizonyos dolgokon. Manapság az iskolatáska, ha nem márkás, akkor is 17 ezer forintba kerül, a tornazsák 3000 forinttól indul. Bár nem írószer, de minden iskola kéri a sportszereket. Ezek elhasználódnak, bizonyos idő után szükség lesz a cseréjükre.

Az üzletek felkészültek a rohamra, van lehetőség válogatni

Fotó: Szakony Attila

Testnevelés, online áruházak kínálata alapján:

Sötét színű rövidnadrág: 4000 forint

Fehér póló: 1600 Ft

Zokni, 3 pár: 2500 Ft

Sportcipő: 4000-25.000 Ft

Melegítő: 2500-18.000 Ft

Ivókulacs (750 ml): 4800 Ft

Még a tolltartót is berendezik

Kovácsné Boncz Éva portálunk munkáját segítendő kinyomtatott egy listát, amit általában az első osztályosok szülei kapnak az iskolakezdés előtt. A kétoldalas nyomtatvány tantárgyanként különíti el, hogy mire van szüksége a gyerekeknek, mielőtt beülnének a padba. Végignéztük a listát, e szerint magyar, matematika, rajz és technika, valamint ének tantárgyakban várnak el egy alap írószercsomag összeállítását. A lista rendkívül praktikus iránymutatást ad a szülőknek, hiszen ebből még az is kiderül, hogy a tolltartót miként kell pontosan berendezni. Ennek összköltsége a tolltartóval együtt kicsivel több mint 6000 forint. Ezenkívül a pedagógusok kérik, hogy a tankönyveket átlátszó borítóval kössék be, így felismerhető a gyermek számára. S persze mindenre kerüljön rá nyomtatott betűkkel a tanuló neve, esetleg korábbi óvodai jele (amíg nem tud olvasni).