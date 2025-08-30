augusztus 30., szombat

Nagyobb forgalom, dugó, nehezebb parkolás: kezdődik az iskola – a rendőrség tanácsai

Szeptember 1-jén országszerte több százezer gyermek kezdi meg a tanévet, de ez nem csak számukra kihívás, hanem minden autós, motoros, gyalogos számára is az. Az iskolakezdés a közlekedésben új helyzetet teremt, legalábbis nyárhoz képest.

Korosa Titanilla

Szeptember elsején kezdődik a tanév. Az iskolakezdés a közlekedésben is új állapotokat hoz: az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra és kiszámíthatatlan helyzetekre kell számítani, hívja fel a figyelmet a rendőrség a police.hu-n.

iskolakezdés a közlekedésben
Iskolakezdés a közlekedésben: szeptemberben iskolarendőrök, polgárőrök vigyázzák a forgalmat az iskoláknál
Forrás: police.hu

Iskolakezdés a közlekedésben iskolarendőrök felügyelik a forgalmat

Az iskolakezdéskor adódó közlekedési nehézségekre hívja fel a figyelmet és ad hasznos tanácsokat közleményében a hatóság. Ebből az is kiderül, hogy a rendőrség egész szeptemberben fokozott jelenléttel segíti a biztonságot az „Az iskola rendőre” program keretében. Rendőrök és polgárőrök vigyáznak a forgalmas átkelőhelyeknél, s figyelmeztetnek a szabályok betartására.

Azt is hangsúlyozzák, külön figyelmet kell fordítani az elektromos rollerekre, amelyek egyre népszerűbbek a gyermekek és fiatalok körében. Ezek a mikromobilitási eszközök ugyanúgy a közlekedés részei, mint a kerékpárok, azonban használóik gyakran semmiféle közlekedési ismerettel nem rendelkeznek. A szabályok be nem tartása nemcsak saját, hanem mások biztonságát is veszélyezteti, ezért a rendőrség kiemelten kéri a szülőket, hogy hívják fel gyermekeik figyelmét a felelős használatra.

Az autóban is biztonságban

Sok gyermeket autóval visznek iskolába szüleik. Fontos, hogy minden esetben helyesen használt biztonsági övvel vagy életkornak és testméretnek megfelelő gyermekbiztonsági rendszerben utazzanak. Egy hirtelen fékezés vagy kisebb ütközés is súlyos sérülést okozhat, ha a gyermek nincs megfelelően rögzítve.

Az iskolák környékén a megnövekedett forgalom miatt a parkolás is különös figyelmet igényel. A szabálytalan megállás nemcsak torlódást és bonyodalmat okoz, hanem sok esetben a gyermekek biztonságát is veszélyezteti, például a kilátás akadályozásával. A rendőrség kéri a szülőket, hogy mindig szabályosan parkoljanak, még akkor is, ha ez néhány perces gyaloglással jár.

Kevesebb stressz - nyugodtabb közlekedés 

A nagyvárosokban a tanévkezdés idején elkerülhetetlen a megnövekedett gépjárműforgalom, ami már magában is feszültséget okoz, nem beszélve a dugókról s emiatt a késésekről. A biztonságos közlekedés egyik alapfeltétele a stresszmentes indulás, ezért a rendőrség arra kéri a járművezetőket, induljanak el időben otthonról. A nyugodtabb közlekedés nemcsak a balesetek kockázatát csökkenti, hanem a gyermekek számára is biztonságosabb és kiegyensúlyozottabb iskolakezdést biztosít.

 

