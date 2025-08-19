Ingyenes parkolás a nemzeti ünnepen – mindegy, hogy templomba, kiállításra vagy koncertre mész...

Így annak sem kell fizetnie, aki a 10:30-kor kezdődő szentmisére és városi ünnepségre igyekszik a Szentlélek templomba, amelyen a résztvevők Varga Miklóst is hallhatják.

Az ünnepeken már-már megszokott, hogy Hévízen nem kell fizetni a parkolásért. Fotó: HÉVÜZ

Természetesen azoknak sem kell a parkolásért fizetniük, akik 17 órakor az új városi helytörténeti és balneológiai kiállítás megnyitójára igyekeznek, amely egyben a Rózsakert emeletén kialakított kiállítóhely megnyitója is. S díjmentesen parkolhatnak azok is, akik a Rizling Placc Fesztivál zárónapjára érkeznek az új rendezvénytérre. Ott 20 órától a PESTY PARTY SHOWBAND lép fel a Made in Hungary című nagykoncerttel, 21:30-tól pedig retro blues és rock est kezdődik az átriumban.