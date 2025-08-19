augusztus 19., kedd

Huba névnap

21°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hévíz vár!

1 órája

Ingyenes parkolás a nemzeti ünnepen – mindegy, hogy templomba, kiállításra vagy koncertre mész...

Címkék#rendezvénytér#parkolás#Hévíz#templom

Augusztus 20-án Hévíz teljes területén ingyenes a parkolás, tájékoztatott a HÉVÜZ Kft.

Péter B. Árpád

Így annak sem kell fizetnie, aki a 10:30-kor kezdődő szentmisére és városi ünnepségre igyekszik a Szentlélek templomba, amelyen a résztvevők Varga Miklóst is hallhatják. 

Hévíz
Az ünnepeken már-már megszokott, hogy Hévízen nem kell fizetni a parkolásért. Fotó: HÉVÜZ

Természetesen azoknak sem kell a parkolásért fizetniük, akik 17 órakor az új városi helytörténeti és balneológiai kiállítás megnyitójára igyekeznek, amely egyben a Rózsakert emeletén kialakított kiállítóhely megnyitója is. S díjmentesen parkolhatnak azok is, akik a Rizling Placc Fesztivál zárónapjára érkeznek az új rendezvénytérre. Ott 20 órától a PESTY PARTY SHOWBAND lép fel a Made in Hungary című nagykoncerttel, 21:30-tól pedig retro blues és rock est kezdődik az átriumban.

Szombat óta dübörög a Rizling Placc Fesztivál 
Forrás: Hévíz

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu