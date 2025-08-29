Az életben minden matematika! Ingyenes szakkör várja a diákokat

Az ingyenes matematika szakkör részleteiről a szervező Matematikai Tehetségekért Alapítvány elnöke, dr. Pintér Ferenc mellett a támogató, Nagykanizsai Tankerületi Központ igazgatója, Magyar Ferenc, illetve a szakkörnek többek között helyet biztosító Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ főigazgatója, Gerencsérné dr. Berta Renáta beszélt. Rajtuk kívül az eseményen megjelent Szakacsits Szabolcs, Nagykanizsa díszpolgára, a szakkör főszponzora.

Az ingyenes matematika szakkör lehetőségeit vázolta fel dr. Pintér Ferenc a pedagógusoknak

Fotó: Szakony Attila

Ingyenes matematika szakkör: a legügyesebb gyerekeket várják

– Jó érzés, hogy Szakacsits Szabolcs hisz a matematika erejében és támogatja azt, hogy a gyerekek ingyenes körülmények között juthassanak magas színtű tudáshoz – mondta dr. Pintér Ferenc. – Ettől függetlenül az előző években kevesen jelentkeztek a szakkörökre, ezért 8 főben minimalizáltuk a létszámot. Sokan félreértik azt, hogy az iskolai szakkör és a városi szakkör mintha kiütné egymást. Nem erről van szó, nyilván támogatjuk az intézményekben folyó munkát. Viszont minden iskolában osztályonként néhány gyermek biztosan kitűnik a matematika tantárgyban, jobban érdeklődik, gyorsabban halad. Nekik ebben a városi ingyenes matematika szakkörben lenne a helye a többi hasonló gyermekkel együtt. Éppen azért, hogy gyorsabban fejlődhessen, jobb eredményeket érjen el. Jó, ha a diák motivált és szeret eljárni ezekre a foglalkozásokra.

Szeptember 14-ig lehet jelentkezni

Dr. Pintér Ferenc szerint a matematika és a zene iránti érdeklődés hamar kialakul a gyerekekben, aki viszont az elején lemarad, azok sajnos elveszítik a motivációjukat. Pedig az időben felismert jó képességek fejlesztésével a mérnöki, tanári és informatikai területek is sokkal jobban elérhetők lehetnek. Ezért szeretnék a pedagógusok segítségét kérni, s még nem késő: 3., 4., 5., 6., 7., 8., és 12. osztályosok szeptember 14-ig, vasárnapig jelentkezhetnek az [email protected] e-mail címen.