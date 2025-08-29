augusztus 29., péntek

A tehetségek alakítják a világot

1 órája

Az életben minden matematika! Ingyenes szakkör várja a diákokat

Ingyenes matematika szakkör indul Nagykanizsán a körforgásos egyetemi központban általános és középiskolás diákoknak. Az ingyenes matematika szakkör részleteiről csütörtökön tanév-előkészítő sajtótájékoztatót tartottak a szervezők a Kaszinó étteremben.

Benedek Bálint
Az ingyenes matematika szakkör részleteiről a szervező Matematikai Tehetségekért Alapítvány elnöke, dr. Pintér Ferenc mellett a támogató, Nagykanizsai Tankerületi Központ igazgatója, Magyar Ferenc, illetve a szakkörnek többek között helyet biztosító Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ főigazgatója, Gerencsérné dr. Berta Renáta beszélt. Rajtuk kívül az eseményen megjelent Szakacsits Szabolcs, Nagykanizsa díszpolgára, a szakkör főszponzora.

ingyenes matematika szakkör
Az ingyenes matematika szakkör lehetőségeit vázolta fel dr. Pintér Ferenc a pedagógusoknak
Fotó: Szakony Attila

Ingyenes matematika szakkör: a legügyesebb gyerekeket várják

– Jó érzés, hogy Szakacsits Szabolcs hisz a matematika erejében és támogatja azt, hogy a gyerekek ingyenes körülmények között juthassanak magas színtű tudáshoz – mondta dr. Pintér Ferenc. – Ettől függetlenül az előző években kevesen jelentkeztek a szakkörökre, ezért 8 főben minimalizáltuk a létszámot. Sokan félreértik azt, hogy az iskolai szakkör és a városi szakkör mintha kiütné egymást. Nem erről van szó, nyilván támogatjuk az intézményekben folyó munkát. Viszont minden iskolában osztályonként néhány gyermek biztosan kitűnik a matematika tantárgyban, jobban érdeklődik, gyorsabban halad. Nekik ebben a városi ingyenes matematika szakkörben lenne a helye a többi hasonló gyermekkel együtt. Éppen azért, hogy gyorsabban fejlődhessen, jobb eredményeket érjen el. Jó, ha a diák motivált és szeret eljárni ezekre a foglalkozásokra.

Szeptember 14-ig lehet jelentkezni

Dr. Pintér Ferenc szerint a matematika és a zene iránti érdeklődés hamar kialakul a gyerekekben, aki viszont az elején lemarad, azok sajnos elveszítik a motivációjukat. Pedig az időben felismert jó képességek fejlesztésével a mérnöki, tanári és informatikai területek is sokkal jobban elérhetők lehetnek. Ezért szeretnék a pedagógusok segítségét kérni, s még nem késő: 3., 4., 5., 6., 7., 8., és 12. osztályosok szeptember 14-ig, vasárnapig jelentkezhetnek az [email protected] e-mail címen.

A tankerületi központ is támogatja

Az ingyenes matematika szakkört teljes mellszélességgel támogatja a Nagykanizsai Tankerületi Központ. Magyar Ferenc igazgató 30 évig gyakorló pedagógusként dolgozott, így pontosan tudja mit jelent a tehetséggondozás. Szerinte fontos a felzárkóztatás, de a tehetségek viszik előre az életet. Az iskolaigazgatók ismerik az alapítvány munkáját, ezért pontosan ismerik a célkitűzéseit is.

– Arra ösztönözzük a tanárokat, hogy minél többen csatlakozzanak az alapítványhoz és együtt dolgozzanak a gyermekek fejlődéséért – folytatta. – A diákoknak szükségük van a motivációra, és bizony vannak olyan pedagógusok, akiknek ez szívügye. Közös célunk, hogy minél több gyermek vehessen részt az ingyenes matematika szakkör rendszerében.

Fontosak a természettudományok

Gerencsérné dr. Berta Renáta ugyancsak a természettudományok tanulásának fontosságáról beszélt, felsorolva azokat a területeket, amelyeken az egyetemi központ segít az általános és középiskolás diákoknak. Hozzátette: egyre kevesebb az a diák, aki szívesen csatlakozik a programjaikhoz, bár a nyári táboraik rendkívül népszerűek. Reméli, hogy az ingyenes matematika szakkör is ilyen lesz, ugyanis ennek segítségével sok tehetség eljuthat a tudományok világába.

ingyenes matematikai szakkör
Szakacsits Szabolcs szerint a matematika jó ismerete rendkívül fontos a mai mesterséges intelligencia vezérelte világban
Fotó: Szakony Attila

A magyarok jók a tehetséggondozásban

– Jelenleg a mesterséges intelligenciának óriási szerepe van a világban, olyan jelentős változásokat visz végbe, ami elképesztő – szögezte le Szakacsits Szabolcs. – Teljesen átváltoztatja az életünket, amelyben minden matematika. Sok mindenhez kell érteni, de akik ezt nem használják, azok lemaradnak, kiesnek, elvesznek. Komolyabb méreteket ölt, mint egy ipari forradalom. Vagy ott vagyunk a topon, vagy elveszünk, de a tehetséggondozásban Magyarország az élen jár. Rátz László tanár úr, akit mindenki szeretett, forradalmasította a tantárgy oktatását. Az ingyenes matematika szakkör oktatói Rátz tanár úr hagyatékának az ápolói, ami óriási érték a mai világban.

Matematika szakkörök időpontjai:

  • 3. osztály, oktató: Tóth Gabriella PEN "C" épület (kollégium) csütörtök 16.30 óra hetente 45 perc
  • 4. osztály: Bonczek Beatrix PEN "C" épület kedd 16.30 óra hetente 45 perc
  • 5. osztály: Porgányiné H. Piroska PEN "C" épület kedd 15 óra kéthetente 90 perc
  • 6. osztály: Zsovár Anita Batthyány-gimnázium hétfő 15 óra kéthetente 90 perc
  • 7. osztály: Erdős Gábor Batthyány-gimnázium szerda 15 óra kéthetente 90 perc
  • 8. osztály: Pápai Judit PEN "C" épület szerda 15 óra kéthetente 90 perc
  • 12. osztály: Lábodi Gyöngyi Batthyány-gimnázium csütörtök 15 óra hetente 90 perc

 

