Gazdik, figyelem! Több százezres állatorvosi költséget spórolhat meg

Jó hír a cserszegtomaji állattartóknak: az önkormányzat pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében, amelynek köszönhetően jelentős támogatást kaphatnak a lakosok kutyáik és macskáik ivartalanítására, veszettség elleni oltására, valamint a kutyák kötelező mikrochipezésére.

A cél világos: segítséget nyújtani a település lakóinak abban, hogy megelőzzük a nem kívánt szaporulatot, és biztonságosabb, felelősebb állattartás valósuljon meg a faluban. A pályázat révén akár 1,5 millió forintnyi támogatás is érkezhet Cserszegtomajra az ingyenes ivartalanítás és oltás program megszervezésére.

Ingyenes ivartalanítás és oltás program Cserszegtomajon – itt a lehetőség felelős gazdiknak

Mit kell tudni az ingyenes ivartalanítás és oltás programról?

Csak állandó cserszegtomaji lakosok vehetnek részt benne.

Az ivartalanítás alapfeltétel, önmagában csak oltást vagy chipet igényelni nem lehet.

Az állatok ivartalanítása csak érvényes veszettség elleni oltással és chippel lehetséges – ezek pótlására is sor kerülhet a program keretében.

A műtétek és oltások legkorábban 2025 telén indulhatnak.

Az állatorvoshoz való szállításról minden gazdinak magának kell gondoskodnia.

Hogyan lehet jelentkezni?

Az önkormányzat előzetes igényfelmérést végez, ezért kérik, hogy aki részt szeretne venni a programban, az töltse ki az Állattartói hozzájáruló nyilatkozatot, és 2025. szeptember 12-ig adja le a Hivatalban (Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1.).

A nyilatkozat a hivatalban is kérhető és helyben kitölthető az ügyfélfogadási időben.

Miért érdemes jelentkezni?

Mert így felelős gazdiként hozzájárulhat a falu állatvédelméhez.

Mert biztonságosabbá teheti kedvencét, és megakadályozhatja a nem kívánt szaporulatot.

Mert mindezt önköltség nélkül, támogatásból valósíthatja meg.

További információ: Németh Péter, [email protected]