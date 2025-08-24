augusztus 24., vasárnap

Milliós támogatás érkezhet

1 órája

Gazdik, figyelem! Több százezres állatorvosi költséget spórolhat meg

Címkék#Magyar Falu Program#ivartalanítás#Cserszegtomaj

Cserszegtomajon új lehetőség nyílik a gazdik számára: az önkormányzat pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében. A tervek szerint elindul az ingyenes ivartalanítás és oltás program, amely a felelős állattartást segíti, és jelentős támogatást kínál a helyi kutya- és macskatartóknak.

Mészáros Annarózsa

Jó hír a cserszegtomaji állattartóknak: az önkormányzat pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében, amelynek köszönhetően jelentős támogatást kaphatnak a lakosok kutyáik és macskáik ivartalanítására, veszettség elleni oltására, valamint a kutyák kötelező mikrochipezésére.
A cél világos: segítséget nyújtani a település lakóinak abban, hogy megelőzzük a nem kívánt szaporulatot, és biztonságosabb, felelősebb állattartás valósuljon meg a faluban. A pályázat révén akár 1,5 millió forintnyi támogatás is érkezhet Cserszegtomajra az ingyenes ivartalanítás és oltás program megszervezésére.

Ingyenes ivartalanítás és oltás program Cserszegtomajon – itt a lehetőség felelős gazdiknak
Forrás:  Getty Images
Forrás:  Getty Images

Mit kell tudni az ingyenes ivartalanítás és oltás programról?

  • Csak állandó cserszegtomaji lakosok vehetnek részt benne.
  • Az ivartalanítás alapfeltétel, önmagában csak oltást vagy chipet igényelni nem lehet.
  • Az állatok ivartalanítása csak érvényes veszettség elleni oltással és chippel lehetséges – ezek pótlására is sor kerülhet a program keretében.
  • A műtétek és oltások legkorábban 2025 telén indulhatnak.
  • Az állatorvoshoz való szállításról minden gazdinak magának kell gondoskodnia.

Hogyan lehet jelentkezni?

Az önkormányzat előzetes igényfelmérést végez, ezért kérik, hogy aki részt szeretne venni a programban, az töltse ki az Állattartói hozzájáruló nyilatkozatot, és 2025. szeptember 12-ig adja le a Hivatalban (Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1.).
A nyilatkozat a hivatalban is kérhető és helyben kitölthető az ügyfélfogadási időben.

Miért érdemes jelentkezni?

  • Mert így felelős gazdiként hozzájárulhat a falu állatvédelméhez.
  • Mert biztonságosabbá teheti kedvencét, és megakadályozhatja a nem kívánt szaporulatot.
  • Mert mindezt önköltség nélkül, támogatásból valósíthatja meg.

További információ: Németh Péter, [email protected]

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
