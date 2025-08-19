Ingyenes vizsgálatokkal lepték meg a zalaegerszegieket – hatalmas siker lett a program! (galéria, videó)

A 2024-ben elindított Egészséges Zalaegerszeg Program keretében működött ismét együtt a Viva Plazma és az önkormányzat, emlékeztetett a helyszíni sajtótájékoztatón a városvezető. Balaicz Zoltán elmondta, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy milyen fontos a megelőzés, az ingyenes egészségnap, az egészségügyi szűrések fontossága, amit egyébként a 12 pontos program is tartalmaz. Érdemes tehát évente meglátogatni a háziorvost vagy az intézményeket, hogy megbizonyosodjunk arról, minden rendben van, illetve időben felvehetjük a harcot a betegségek ellen.

Az Egészséges Zalaegerszeg Program keretében szervezték meg az ingyenes egészségnap programját a Dísz téren. A sajtótájékoztatón dr. Téglásné Zalavölgyi Judit és Balaicz Zoltán.

Fotó: Pezetta Umberto / Zalai Hírlap

Ingyenes egészségnap másodszor a téren

Dr. Téglásné Zalavölgyi Judit centrumvezető érdeklődésünkre elmondta, hogy az elmúlt két hónapban már több intézményben, köztük a polgármesteri hivatalban jártak ingyenes szűrővizsgálataikkal, amit a következő hetekben is folytatnak. Idén nyáron másodszor települtek ki a Dísz térre. Az egészségügyi asszisztensek ezúttal is vérnyomást, pulzust, vércukrot, testsúlyt és magasságot mértek. A szűrővizsgálatok mellett életmód, köztük táplálkozási tanácsokat is kaphattak az arra járók.