Egészséges Zalaegerszeg

1 órája

Ingyenes vizsgálatokkal lepték meg a zalaegerszegieket – hatalmas siker lett a program! (galéria, videó)

A nyáron immáron másodszor telepedett ki a Viva Plazma Center a Dísz téri árnyas akácok alá. Az ingyenes egészségnap alkalmából ismét szűrővizsgálatokra invitálták a város lakosságát. A rendezvényen Balaicz Zoltán polgármester és az intézmény vezetője, Dr. Téglásné Zalavölgyi Judit ismertette a programot.

Mozsár Eszter
Kánikula ide vagy oda, ismét sokan látogattak el az ingyenes egészségnapra.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A 2024-ben elindított Egészséges Zalaegerszeg Program keretében működött ismét együtt a Viva Plazma és az önkormányzat, emlékeztetett a helyszíni sajtótájékoztatón a városvezető. Balaicz Zoltán elmondta, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy milyen fontos a megelőzés, az ingyenes egészségnap, az egészségügyi szűrések fontossága, amit egyébként a 12 pontos program is tartalmaz. Érdemes tehát évente meglátogatni a háziorvost vagy az intézményeket, hogy megbizonyosodjunk arról, minden rendben van, illetve időben felvehetjük a harcot a betegségek ellen. 

ingyenes egészségnap
Az Egészséges Zalaegerszeg Program keretében szervezték meg az ingyenes egészségnap programját a Dísz téren. A sajtótájékoztatón dr. Téglásné Zalavölgyi Judit és Balaicz Zoltán. 
Fotó: Pezetta Umberto / Zalai Hírlap

Ingyenes egészségnap másodszor a téren

Dr. Téglásné Zalavölgyi Judit centrumvezető érdeklődésünkre elmondta, hogy az elmúlt két hónapban már több intézményben, köztük a polgármesteri hivatalban jártak ingyenes szűrővizsgálataikkal, amit a következő hetekben is folytatnak. Idén nyáron másodszor települtek ki a Dísz térre. Az egészségügyi asszisztensek ezúttal is vérnyomást, pulzust, vércukrot, testsúlyt és magasságot mértek. A szűrővizsgálatok mellett életmód, köztük táplálkozási tanácsokat is kaphattak az arra járók. 

Egészségügyi szűrés a belvárosban

Fotók: Pezzetta Umberto

 

