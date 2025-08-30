Otthon Start Program: beszűkült piac, pánikszerű vásárlás, rengeteg érdeklődő Zalában is

Az Otthon Start fix 3 százalékos hitel az első lakásvásárlást támogatja, s minden korábbinál kedvezőbbé teszi az első otthon megszerzését. Van is érdeklődés, főként a lakások iránt, de várhatóan az árak is emelkednek. Az ingatlanpiac alakulása kapcsán a zalai szakértők árnyalták a képet.

Hogyan hat a 3 százalékos fix lakáshitel a piacra? Van-e elég eladó ingatlan Zalában? Az ingatlanpiac alakulása kapcsán szakértőket kérdeztünk.

Forrás: MW

A program keretében 25 évre 3 százalékos támogatott kamattal, legfeljebb 50 millió forintos hitel válik elérhetővé, 10 százalékos önrész mellett. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jelenlegi piaci kamatokhoz képest 10 millió forintonként havonta 30 ezer forinttal alacsonyabb törlesztőrészletet kell fizetni – írta meg a vehir.hu.

Ingatlanpiac alakulása: pánikszerű vásárlás

Juhász Judit, a GDN Ingatlaniroda tulajdonosa azt mondja: a bejelentésnek egyértelműen kereslet-élénkítő hatása van.

– Pánikszerű vásárlásba kezdett a lakosság, mindenki próbálja kihasználni a 3 százalékos hitel nyújtotta lehetőséget, azért, mert a piaci elemzők szerint ez a lakásvásárlási hitel 15-20 százalékos áremelkedést generál az ingatlanpiacon, s már érzékelhető az emelkedés. Azért pánikolt be a piac, mert aki teheti, az még úgymond a régi áron próbál lakáshoz jutni, s a fix kamatozású hitel felvételével további jelentős árelőnyhöz jutnak, ha azt nézzük, hogy 20 százalékkal is emelkedhetnek az árak.

Hozzátette, ha valóban ilyen mértékű emelkedés következik be az ingatlanpiacon, akkor a 3 százalékos hitel elveszíti a versenyelőnyét.

– Most mindent keresnek a piacon Zalában, főként a lakások iránt van érdeklődés – folytatta. – A 3 százalékos fix kamatozású hitel alkalmazható lesz házakra is, de egyelőre ezt a piaci szegmenst még nem élénkítette a bejelentés. A lakáspiac alakulására hatással van még a közszolgálati dolgozók otthontámogatása, illetve az Otthon Start hitel kihat a bérleti piacra is, hisz most azok a fiatalok is gondolnak lakásvásárlásban, akik eddig albérletben éltek, mivel gyakorlatilag alacsonyabb lesz a lakásvásárlási hitel törlesztője, mint a bérleti díj.

Az árak már így sem alacsonyak, Zalában sem

Juhász Judit arról is beszélt, jelenleg kevés Zalában a megvásárolható lakás, de várhatóan az áremelkedés hatására többen gondolkodnak majd úgy, hogy megéri piacra dobni az ingatlanjukat, úgyhogy lesznek eladó lakások. Egyébként Zalaegerszegen például jelenleg: