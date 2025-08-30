1 órája
Otthon Start Program: beszűkült piac, pánikszerű vásárlás, rengeteg érdeklődő Zalában is
Újabb lehetőséget kínál a kormányzat az otthonteremtéshez. Szeptember 1-jén indul az Otthon Start fix 3 százalékos lakáshitel, amely a többi, családokat érintő otthonteremtési támogatásokkal is kombinálható. Természetesen ez is hatással lesz arra, milyen az ingatlanpiac alakulása. Zalai ingatlanszakértőket kérdeztünk az Otthon Start hitelről.
Az Otthon Start fix 3 százalékos hitel az első lakásvásárlást támogatja, s minden korábbinál kedvezőbbé teszi az első otthon megszerzését. Van is érdeklődés, főként a lakások iránt, de várhatóan az árak is emelkednek. Az ingatlanpiac alakulása kapcsán a zalai szakértők árnyalták a képet.
A program keretében 25 évre 3 százalékos támogatott kamattal, legfeljebb 50 millió forintos hitel válik elérhetővé, 10 százalékos önrész mellett. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jelenlegi piaci kamatokhoz képest 10 millió forintonként havonta 30 ezer forinttal alacsonyabb törlesztőrészletet kell fizetni – írta meg a vehir.hu.
Ingatlanpiac alakulása: pánikszerű vásárlás
Juhász Judit, a GDN Ingatlaniroda tulajdonosa azt mondja: a bejelentésnek egyértelműen kereslet-élénkítő hatása van.
– Pánikszerű vásárlásba kezdett a lakosság, mindenki próbálja kihasználni a 3 százalékos hitel nyújtotta lehetőséget, azért, mert a piaci elemzők szerint ez a lakásvásárlási hitel 15-20 százalékos áremelkedést generál az ingatlanpiacon, s már érzékelhető az emelkedés. Azért pánikolt be a piac, mert aki teheti, az még úgymond a régi áron próbál lakáshoz jutni, s a fix kamatozású hitel felvételével további jelentős árelőnyhöz jutnak, ha azt nézzük, hogy 20 százalékkal is emelkedhetnek az árak.
Hozzátette, ha valóban ilyen mértékű emelkedés következik be az ingatlanpiacon, akkor a 3 százalékos hitel elveszíti a versenyelőnyét.
– Most mindent keresnek a piacon Zalában, főként a lakások iránt van érdeklődés – folytatta. – A 3 százalékos fix kamatozású hitel alkalmazható lesz házakra is, de egyelőre ezt a piaci szegmenst még nem élénkítette a bejelentés. A lakáspiac alakulására hatással van még a közszolgálati dolgozók otthontámogatása, illetve az Otthon Start hitel kihat a bérleti piacra is, hisz most azok a fiatalok is gondolnak lakásvásárlásban, akik eddig albérletben éltek, mivel gyakorlatilag alacsonyabb lesz a lakásvásárlási hitel törlesztője, mint a bérleti díj.
Az árak már így sem alacsonyak, Zalában sem
Juhász Judit arról is beszélt, jelenleg kevés Zalában a megvásárolható lakás, de várhatóan az áremelkedés hatására többen gondolkodnak majd úgy, hogy megéri piacra dobni az ingatlanjukat, úgyhogy lesznek eladó lakások. Egyébként Zalaegerszegen például jelenleg:
- 600-650 ezer forint négyzetméteráron megy el egy átlag lakás,
- az új építésűek pedig már akár 1 millióért, vagy még többért.
„Csodát vártak” az ingatlanosok
Taar Ottó, az Otthoncentrum vezetője úgy fogalmazott: az ingatlanosok csodát vártak, vagyis, hogy az első lakásvásárlás támogatására kitalált 3 százalékos hitel hatására megélénkül az ingatlanpiac. Történt is mozgás, ám – mint a szakember elmondta – sajnos közben változtak az igénylés feltételei.
– Elmondható, valóban sok az érdeklődő, s bár az Otthon Start hitel a fiatalok támogatását célozza, de a befektetők is élnek ezzel a lehetőséggel – magyarázta. – Akiknek szól ez a támogatás, ők inkább vidéki családi házakat néznek, ezen a területen is tapasztalható élénkülés. Viszont azt is el lehet mondani, hogy vannak eladók, akik a bejelentés hatására megemelték az árat, mondván, majd így is el tudják adni. Ám ez nem biztos.
Tapasztalatai alapján jelenleg Zalaegerszegen egy szépen felújított, 50 négyzetméteres lakás ára 40 millió forint körül van, Lentiben egy ilyen ingatlan elérhető 30 millióért. A falusi családi házak ára függ a helytől, a terület nagyságától, az ingatlan állapotától, de átlagban 20 millió fölött vásárolhatók meg ezek is.
Hogy hova halad a magyar ingatlanpiac jövője? Taar Ottó azt mondja, az állami beavatkozások hatására is az utóbbi években jelentősen emelkedett hazánkban az ingatlanok ára, viszont a környező országok ingatlanárait tekintve "nem vagyunk elrugaszkodva".
A kínálat már csökkent, a kereslet nőtt
Merle Dávid, a Grabant Ingatlan ingatlanközvetítője szerint a 3 százalékos hitel fantasztikus lehetőség lehet sokaknak, hisz mentőövet nyújt azoknak, akik "beragadtak" egy albérletbe.
– Budapesten kevés ingatlanra lehet felvenni, de Nagykanizsán és környékén szinte minden ingatlan belefér a négyzetméterárat tekintve – magyarázta. – Mi ingatlanosok arra hívjuk fel a figyelmét mindenkinek, aki szeretné felvenni a 3 százalékos hitelt, hogy lehetőleg minél több szakember véleményét és tanácsát kérjék ki, mivel könnyen kerülhetünk kellemetlen helyzetbe, ha valamelyik feltétel akár az ingatlant, akár a hitelkérelmezőt tekintve nem tisztázott teljesen. A hatásokra kitérve, már most beépült az árakba, érezhető, hogy a kínálat csökkent, a kereslet pedig emelkedett.
– A lakásvásárlási hitel megbolygatja a piacot, de hosszú távon még számos kérdés van – tette hozzá. – Jelenleg olyan korszakot élünk, hogy nehéz ilyen távolba tekintve tervezni bármit is, mivel előttünk áll egy választás is.
Az ingatlanpiac 2025-ben mondhatni beszűkült, kevés az igazán jó ingatlan a piacon, szögezte le. Főleg Nagykanizsán az azonnal költözhető, jó állapotú lakások és családi házak száma kifejezetten alacsony, így a keresőknek nincs egyszerű dolguk egy jó befektetés, vagy a leendő otthon megtalálásában.
Érdemes tudni a részleteket is
