Lebuktathat a füst! Így ellenőrzik az illegális esővíz-bekötéseket

A tiltások ellenére is még mindig sokan a szennyvízcsatornába vezetik a lezúduló esővizet. Magánszemélyek, ipari létesítmények és intézmények is élnek ezzel a szabálytalan és veszélyes módszerrel, Zalában a felsoroltak 30 százaléka! A módszer illegális, és nem árt tudni, hogy az üzemeltető a szabálytalan esővíz-elvezetést, azaz az illegális bekötéseket kamerás vizsgálatokkal és más módszerrel is figyeli, és komoly büntetést szab ki arra, akit tetten ér.

Forrás: NOOL

Az illegális bekötéseket kamerával és ködfejlesztő berendezéssel is ellenőrizni tudják

- A DRV által üzemeltetett csatornahálózatot kizárólag szennyvizek elvezetésére létesítették. A csapadékvíz bevezetése a szennyvízcsatornába a víziközmű-szolgáltatás szabálytalan igénybevételét jelenti - hangsúlyozta Lakatos Edina, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Igazgatási és Kommunikációs Osztálya sajtószóvivője. - Ha nagyobb mennyiségű csapadékvíz kerül a csatornába, az egyrészt többletköltséget okoz a szennyvízzel történő együttes elvezetése miatt, másrészt a természeti környezetet és az emberi egészséget is veszélyeztető szennyvízkiömléshez vezethet. A megnőtt terhelés magát a szennyvízhálózatot és a szennyvíztisztító telepet is túlterheli, továbbá felhígítja a szennyvizet, ami – ha nem avatkozunk közbe például a hígított szennyvíz záportározóba történő átkormányzásával – tönkreteheti a biológiai szennyvíztisztítás folyamatát. A szennyvízben található baktériumok ugyanis a szennyvíztisztító telepeken biztosított megfelelő körülmények: levegőztetés, keringetés mellett, optimális működés esetén maguk elvégzik a szennyvíz szervesanyag-tartalmának lebontását.

Az esővíz elvezetésére hasznosabb módszerek is vannak. Fotó: A.A.

A büntetés komoly, pótdíjat számolnak fel

Lakatos Edina jelezte: a csapadékvíz illegális bekötését úgynevezett ködfejlesztő berendezéssel, valamint kamerás vizsgálatokkal derítik fel. Előbbinél a szakemberek műfüsttel árasztják el a szennyvízcsatornát, és ha az ereszcsatorna-nyílásokból füst száll fel, azzal igazolható a két rendszer összekötése. A szabálytalan csapadékvíz-bekötés miatt a társaság pótdíjat számít fel a jogellenesen bevezetett csapadékvíz mennyisége után.

- A gyanú ellenkezőjének bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy a jogellenes állapot a szabálytalanság feltárását megelőző 5 évvel korábbi időpontban kezdődött - mondja Lakatos Edina - A szennyvízelvezető hálózatba vezetett csapadékvíz mennyiségét a meteorológiai szolgáltatónak az országos csapadékmennyiséget összegző éves átlagadata, valamint a csapadékgyűjtő felület becsült nagyságának szorzataként állapítjuk meg, tehát a büntetést ennek arányában szabják majd ki. Ha a probléma nem szűnik meg időben, akkor újabb 15.000 forint (lakosság) vagy 25.000 forint (cégek) értékű felszólítási díjat számlázhatnak ki.