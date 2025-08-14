Ünnepség
1 órája
Így ünnepel a zalai város augusztus 20-án
Lentiben augusztus 20-án, szerdán délelőtt tartanak rendezvényt.
Az államalapítás ünnepén a Templom téren 9.30 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés, itt Horváth László, a város polgármestere mond beszédet. Az új kenyeret Szakál Zoltán református lelkész áldja meg. A műsorban közreműködik az Énekmondó Együttes.
