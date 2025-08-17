augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

26°
+36
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pályázat

54 perce

Ki lesz Gyenesdiás kulturális főnöke? Igazgatót keres a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

Címkék#Gyenesdiás#igazgató#pályázat#József Attila Művelődési Ház és Könyvtár#intézmény

Gyenesdiáson új vezetőt keresnek a település kulturális életének irányítására. A József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére szeptember 15-ig lehet pályázni, a megbízás 2025. november 1-jétől öt évre szól.

Mészáros Annarózsa

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére. A pozícióra 2025. szeptember 15-ig lehet jelentkezni.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére
Forrás: József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

Igazgatói munkakör vár betöltésre

Az új igazgató feladata lesz az intézmény szakszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása és képviselete. Emellett felelős lesz a költségvetés betartásáért, a fenntartói döntések végrehajtásáért, valamint a helyi kulturális élet szervezéséért, rendezvények, ünnepségek lebonyolításáért és közösségi programok koordinálásáért.

A munkaviszony határozott időre szól, 2025. november 1. és 2030. október 31. között, teljes munkaidőben. A munkabér és a juttatások a Munka törvénykönyve alapján, megállapodás szerint kerülnek megállapításra.

Feltételek

A pályázatra azok jelentkezhetnek, akik rendelkeznek:

  • a jogszabályban előírt szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,
  • legalább öt év szakmai gyakorlattal,
  • szükséges államháztartási és vezetési ismeretekkel (120 órás képzés, vagy annak vállalása két éven belül),
  • büntetlen előélettel és cselekvőképességgel.

Benyújtandó dokumentumok

A jelentkezőknek többek között be kell nyújtaniuk:

  • részletes szakmai önéletrajzot fizetési igény megjelölésével,
  • szakmai és vezetési programot,
  • végzettséget igazoló okiratokat,
  • erkölcsi bizonyítványt,
  • szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumot,
  • valamint több nyilatkozatot (pl. adatkezelésről, összeférhetetlenségről).

Határidők és elbírálás

Pályázat benyújtásának határideje: 2025. szeptember 15. Minden részletet megtalál a település honlapján!

Elbírálás határideje: 2025. október 30.

Az értékelést az önkormányzat képviselő-testülete végzi a kijelölt bizottság írásbeli véleménye alapján.

A pályázati eljárás eredménytelennek is nyilvánítható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu