59 perce
Ki lesz Gyenesdiás kulturális főnöke? Igazgatót keres a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
Gyenesdiáson új vezetőt keresnek a település kulturális életének irányítására. A József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére szeptember 15-ig lehet pályázni, a megbízás 2025. november 1-jétől öt évre szól.
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére. A pozícióra 2025. szeptember 15-ig lehet jelentkezni.
Igazgatói munkakör vár betöltésre
Az új igazgató feladata lesz az intézmény szakszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása és képviselete. Emellett felelős lesz a költségvetés betartásáért, a fenntartói döntések végrehajtásáért, valamint a helyi kulturális élet szervezéséért, rendezvények, ünnepségek lebonyolításáért és közösségi programok koordinálásáért.
A munkaviszony határozott időre szól, 2025. november 1. és 2030. október 31. között, teljes munkaidőben. A munkabér és a juttatások a Munka törvénykönyve alapján, megállapodás szerint kerülnek megállapításra.
Feltételek
A pályázatra azok jelentkezhetnek, akik rendelkeznek:
- a jogszabályban előírt szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,
- legalább öt év szakmai gyakorlattal,
- szükséges államháztartási és vezetési ismeretekkel (120 órás képzés, vagy annak vállalása két éven belül),
- büntetlen előélettel és cselekvőképességgel.
Benyújtandó dokumentumok
A jelentkezőknek többek között be kell nyújtaniuk:
- részletes szakmai önéletrajzot fizetési igény megjelölésével,
- szakmai és vezetési programot,
- végzettséget igazoló okiratokat,
- erkölcsi bizonyítványt,
- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumot,
- valamint több nyilatkozatot (pl. adatkezelésről, összeférhetetlenségről).
Határidők és elbírálás
Pályázat benyújtásának határideje: 2025. szeptember 15. Minden részletet megtalál a település honlapján!
Elbírálás határideje: 2025. október 30.
Az értékelést az önkormányzat képviselő-testülete végzi a kijelölt bizottság írásbeli véleménye alapján.
A pályázati eljárás eredménytelennek is nyilvánítható.