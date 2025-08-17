Ki lesz Gyenesdiás kulturális főnöke? Igazgatót keres a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére. A pozícióra 2025. szeptember 15-ig lehet jelentkezni.

Igazgatói munkakör vár betöltésre

Az új igazgató feladata lesz az intézmény szakszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása és képviselete. Emellett felelős lesz a költségvetés betartásáért, a fenntartói döntések végrehajtásáért, valamint a helyi kulturális élet szervezéséért, rendezvények, ünnepségek lebonyolításáért és közösségi programok koordinálásáért.

A munkaviszony határozott időre szól, 2025. november 1. és 2030. október 31. között, teljes munkaidőben. A munkabér és a juttatások a Munka törvénykönyve alapján, megállapodás szerint kerülnek megállapításra.

Feltételek

A pályázatra azok jelentkezhetnek, akik rendelkeznek:

a jogszabályban előírt szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel ,

legalább öt év szakmai gyakorlattal ,

szükséges államháztartási és vezetési ismeretekkel (120 órás képzés, vagy annak vállalása két éven belül),

büntetlen előélettel és cselekvőképességgel.

Benyújtandó dokumentumok

A jelentkezőknek többek között be kell nyújtaniuk:

részletes szakmai önéletrajzot fizetési igény megjelölésével,

szakmai és vezetési programot ,

végzettséget igazoló okiratokat,

erkölcsi bizonyítványt,

szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumot,

valamint több nyilatkozatot (pl. adatkezelésről, összeférhetetlenségről).

Határidők és elbírálás

Pályázat benyújtásának határideje: 2025. szeptember 15. Minden részletet megtalál a település honlapján!

Elbírálás határideje: 2025. október 30.

Az értékelést az önkormányzat képviselő-testülete végzi a kijelölt bizottság írásbeli véleménye alapján.

A pályázati eljárás eredménytelennek is nyilvánítható.