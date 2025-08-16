Utazna egy időgéppel? Most megteheti egy új zalai ifjúsági regény segítségével

Az ifjúsági regény szerzője 19 éves koráig élt Nagykanizsán, bár elmondása szerint a fiatalkori évei nagyban meghatározták későbbi döntéseit és pályaválasztását. Bedő Csaba színjátszókörében 13 évesen lépett először színpadra, majd csatlakozott a versmondókhoz is. Innen ered az irodalom iránti tisztelete és szeretete. A Thúry György Kereskedelmi Szakközépiskolában Varga Klára irodalomtanár biztatta az írásra, és az iskolai lapban is megjelentette korai verseit.

A nagykanizsai származású Tizedes Anita első ifjúsági regényével

Fotó: ZH

Ifjúsági regény: színészet helyett más pálya

– Az álmom, hogy színésznő legyek, 2001-ben vált valóra, amikor sikeresen elvégeztem a budapesti Shakespeare Színművészeti Akadémiát színész I. képesítéssel – mondta Tizedes Anita. – Évekig dolgoztam a színész szakmában, ám az élet úgy hozta, hogy 30 évesen külföldre költöztem, és soha többé nem álltam színpadra. Az évek múlásával, amikor szembesültem az önkifejezés gyötrő hiányával, újra írni kezdtem. Először csak magamnak, majd később pályázatokra is. Rájöttem, hogy az írás nemcsak az önkifejezés kiváló eszköze, hanem terápia is egyben. Nyolcéves volt a kislányom, amikor lefekvéskor felolvastam neki a saját, egyfelvonásos ifjúsági drámámat. Imádta. Pár hét alatt átírtam novellává, hogy könnyebben befogadhassa. Miközben dolgoztam rajta, megszületett egy ifjúsági regény ötlete.

A könyv elkészítésében az egész család közreműködött. Balról: Tizedes Anita, Révész Emma Róza és Révész Géza

Fotó: ZH

Kicsit nevel...

Hozzátette: olyan könyvet szeretett volna írni, amely nemcsak kalandos és szórakoztató, hanem „suttyomban” nevelő hatással is bír, és nem mellesleg a szülők számára is élvezetes.

Erik az időgépben

– Így született meg Erik figurája: egy hétköznapi, 14 éves fiú, akinek mindene megvan, mégis mindig elégedetlen – folytatta az író. – Mivel vonzódom a misztikus történetekhez, úgy döntöttem, időgéppel különböző korokba utaztatom őt. Pusztán azért, hogy találkozhasson vele egykorú gyerekekkel, akiknek sokkal nehezebb sors jutott, mégis elégedettebbek. Elküldtem a viktoriánus kor gyerekmunkásai közé, a természeti népekhez, akiknek túlélése egy vadászaton múlt, s találkozhatott egy gyermekkirállyal is, akinek egy nép sorsa nyomta a vállát.