Mindenki a hétvégét vagy az augusztus hónapot figyeli, hiszen nem mindegy, hogy milyen időt tartogat számunkra a sors még a vakáció alatt. Van olyan, akinek épp most jut eszébe a hó? A népi megfigyelés hosszabb távban gondolkodik.

Zaol.hu
Ki gondol most a télre? Hát Lőrinc, és mutatja, mire számítsunk

Most még nyár! No, de télen?

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Emlékeznek még mi volt augusztus elején, 1-10. között? Szikrázó napsütés, hamisítatlan nyár. Lőrinc napján, augusztus 10-én csapadékmentes, derült ég alatt, tikkasztó kánikulában telt a nap. A népi megfigyelések szerint ha ebben az időszakban nagyon nagy a kánikula, akkor bizony zimankós télre kell számítani, írja a koponyeg.hu portál. A népi hagyomány szerint ha augusztus 10-én szép idő van, az azt jelzi előre, hogy hosszú, száraz és napfényes ősz vár ránk. „Ha igazuk lesz a régi öregeknek, akkor idén a borvidékeken is jó évjárat ígérkezik, a piacon pedig bőven lesz választék a friss, hazai gyümölcsökből.” 

 

