57 perce
Árnyékba, még a strandon is! Brutális, ami hétvégén vár ránk
Érezni lehet, hogy egyre erősebben tombol a nyár. Bizonyára mindenki kíváncsian várja, hogy a négy fal között vagy a szabadban töltheti az időt. Mutatjuk tehát a részleteket, ez vár ránk szombaton és vasárnap Zalában.
Strandidő lesz, de lehet, hogy visszasírjuk a hűvösebbet
Forrás: ZH
Már pénteken kaptunk a jóból, ez folytatódik a hétvégén is. Szombaton napos, száraz, időnként fátyolfelhős lesz az idő, csupán este észak-északkelet felől érkezhet felhő, csapadékra nincs kilátás. Reggel még kapunk levegőt, 10-17 fok lesz a hőmérséklet, ám délután már 30-37 fok várható az időjárás-jelentések szerint. Húzódjunk tehát kint árnyékba, amennyire lehet. Vasárnap tovább fokozódik a kánikula, 31-39 fok közötti csúcshőmérsékletekkel kecsegtetnek az időjósok. Az északi, középső tájakon élénk lesz az északnyugati, nyugati szél, melyet néhol erős lökések kísérhetnek.
Orkán erejű szél az Adrián, idehaza hőhullám, bezzeg Ausztráliában hógolyóznak a kenguruk! (videó)