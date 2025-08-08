augusztus 8., péntek

László névnap

31°
+32
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás hétvégére

57 perce

Árnyékba, még a strandon is! Brutális, ami hétvégén vár ránk

Címkék#kánikula#időjárás#hétvége

Érezni lehet, hogy egyre erősebben tombol a nyár. Bizonyára mindenki kíváncsian várja, hogy a négy fal között vagy a szabadban töltheti az időt. Mutatjuk tehát a részleteket, ez vár ránk szombaton és vasárnap Zalában.

Zaol.hu
Árnyékba, még a strandon is! Brutális, ami hétvégén vár ránk

Strandidő lesz, de lehet, hogy visszasírjuk a hűvösebbet

Forrás: ZH

Már pénteken kaptunk a jóból, ez folytatódik a hétvégén is. Szombaton napos, száraz, időnként fátyolfelhős lesz az idő, csupán este észak-északkelet felől érkezhet felhő, csapadékra nincs kilátás. Reggel még kapunk levegőt, 10-17 fok lesz a hőmérséklet, ám délután már 30-37 fok várható az időjárás-jelentések szerint. Húzódjunk tehát kint árnyékba, amennyire lehet. Vasárnap tovább fokozódik a kánikula, 31-39 fok közötti csúcshőmérsékletekkel kecsegtetnek az időjósok. Az északi, középső tájakon élénk lesz az északnyugati, nyugati szél, melyet néhol erős lökések kísérhetnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu