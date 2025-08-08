Árnyékba, még a strandon is! Brutális, ami hétvégén vár ránk

Már pénteken kaptunk a jóból, ez folytatódik a hétvégén is. Szombaton napos, száraz, időnként fátyolfelhős lesz az idő, csupán este észak-északkelet felől érkezhet felhő, csapadékra nincs kilátás. Reggel még kapunk levegőt, 10-17 fok lesz a hőmérséklet, ám délután már 30-37 fok várható az időjárás-jelentések szerint. Húzódjunk tehát kint árnyékba, amennyire lehet. Vasárnap tovább fokozódik a kánikula, 31-39 fok közötti csúcshőmérsékletekkel kecsegtetnek az időjósok. Az északi, középső tájakon élénk lesz az északnyugati, nyugati szél, melyet néhol erős lökések kísérhetnek.