Vannak sérültek is

12 perce

Húzós délután: húsz perc alatt három baleset a dunántúli sztrádán

Húsz perc leforgása alatt három baleset történt az M1-esen. A torlódás hatalmas.

Zaol.hu

Előbb összeütközött egy nyerges vontató és egy személykocsi az országhatár felé vezető oldalon, a 49-es kilométernél. A terelésben történt balesethez a tatabányai hivatásos tűzoltók vonultak, s áramtalanítottak. 

baleset
Az M1-esen három baleset történt húsz perc alatt. Fotó: archív / Kisalföld

Néhány perccel később három autó ütközött a főváros felé vezető oldalán, a 30-as kilométernél, Herceghalom térségében. A járművekben összesen öten utaztak, hozzájuk mentő érkezett. 

Kis idő elteltével pedig egymásba hajtott két személykocsi a sztrádán Győrnél. A 121-es kilométernél történt utoléréses balesethez a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói vonultak. A járművekben összesen hatan utaztak, s vannak köztük sérültek is. 

E három balesetről 15:54 és 16:14 között adott ki tájékoztatást a VÉSZ. 

 

