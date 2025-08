Hogyan lett Hunyadiból mozihős? - Hallgassa meg, ha kíváncsi a filmes kulisszatitkokra és a történelmi összefüggésekre

Ki ne hallott volna Hunyadi János életéről, fiáról, a későbbi igazságos királyról, Mátyásról vagy éppen a legádázabb ellenségről, Cillei Ulrikról. Cseh Valentin szakmai szemmel, ám mégis megengedő és objektív szemlélettel foglalta össze számunkra, miért nem volt egyszerű egy király, egy úr vagy katona élete a törökök által fenyegetett időkben. Szó esett arról is, miért volt jelentős a Magyar Királyság több nyertes – vagy éppen vesztes – csatája.

A Hunyadi tévéfilmsorozat nem mindenhol követte a történelmi hűséget, ám kiváló alkotás arra, hogy megismerjük Hunyadi János életét és a 15. századot. Forrás. Kádár L. Gellért

Hunyadi János nem csupán mozihős, a déli harangszó máig a hőstettet jelzi

A Hunyadi egy 2025-ben bemutatott magyar történelmi tévésorozat, ami Hunyadi János életét és a 15. századi Magyar Királyság eseményeit mutatja be. Március 8-án debütált a 10 részes sorozat, az epizódokat a Netflixen is megnézheti, aki a tévében nem látta a Bán Mór regényfolyama alapján készült sorozatot. Cseh Valentin előtt nem ismeretlen a kor, tavaly már beszélgettünk vele Nándorfehérvár eleste című könyvének kapcsán az akkori várvédők elszántságáról, s több cikke jelent meg a Rubicon történelmi folyóiratban. Ezúttal nemcsak a történelmi hűséget és a filmes kreatív cselekményszövést hasonlítjuk össze, hanem többet megtudhatunk például Szilágyi Erzsébet és a középkori nők életéről, a hatalmi helyzetekről, a törökverő személyiségéről. Tavaly Zalaegerszegen is járt Bán Mór író és Kádár L. Gellért, a filmsorozat főszereplője, akikkel a Korona Szalonban Stárics Roland beszélgetett.