Vízosztása MÁV-nál
1 órája
A hőségriasztás miatt már a nagykanizsai és a zalaegerszegi állomáson is vízhez juthat
A MÁV-csoport csütörtöktől díjmentesen biztosít vizet utasainak a forgalmasabb vasútállomásokon, köztük Zalaegerszegen és Nagykanizsán is.
Augusztus 14-től várhatóan vasárnap délutánig naponta 10 és 17 óra között lehet palackozott vízhez jutni Zalaegerszegen és Nagykanizsán is - írja honlapján a MÁV-csoport.
Nagykanizsán a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók, míg a VOLÁN járatok utasainak - a készlet erejéig - a zalaegerszegi buszpályaudvaron osztanak az ingyenes italból.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre