Vízosztása MÁV-nál

1 órája

A hőségriasztás miatt már a nagykanizsai és a zalaegerszegi állomáson is vízhez juthat

Címkék#VOLÁN#buszpályaudvar#máv#víz

A MÁV-csoport csütörtöktől díjmentesen biztosít vizet utasainak a forgalmasabb vasútállomásokon, köztük Zalaegerszegen és Nagykanizsán is.

Zaol.hu

Augusztus 14-től várhatóan vasárnap délutánig naponta 10 és 17 óra között lehet palackozott vízhez jutni Zalaegerszegen és Nagykanizsán is - írja honlapján a MÁV-csoport. 

Nagykanizsán a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók, míg a VOLÁN járatok utasainak - a készlet erejéig - a zalaegerszegi buszpályaudvaron osztanak az ingyenes italból.

Részletek a MÁV honlapján.

 

