A hőségriasztás miatt már a nagykanizsai és a zalaegerszegi állomáson is vízhez juthat

Augusztus 14-től várhatóan vasárnap délutánig naponta 10 és 17 óra között lehet palackozott vízhez jutni Zalaegerszegen és Nagykanizsán is - írja honlapján a MÁV-csoport.

Nagykanizsán a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók, míg a VOLÁN járatok utasainak - a készlet erejéig - a zalaegerszegi buszpályaudvaron osztanak az ingyenes italból.

Részletek a MÁV honlapján.