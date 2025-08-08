augusztus 8., péntek

László névnap

Horgászszerencse

42 perce

Horogra akadt a Borostyán-tó egyik békés szörnyetege

Címkék#pontyfogás#kapitális#horgász#peca#Borostyán-tó

Újra horogra akadt Zalán, a legkedveltebb zalai horgászparadicsomok közé tartozó Borostyán-tó egyik békés szörnyetege.

Gyuricza Ferenc

A Zalalövő melletti Borostyán-tóban több extra méretű, jelölt ponty is található, közéjük tartozik Zalán, akit ezúttal Németh Rolandnak sikerült kifognia. A 18,4 kilogramm tömegű hal a mérlegelést, valamint egy gyors fotózást követően visszanyerte szabadságát. 

Németh Roland a Zalalövő melletti Borostyán-tóból kifogott extra méretű ponttyal, Zalánnal
Forrás: Borostyán Horgász Egyesület

 

 

