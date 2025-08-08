Horgászszerencse
Horogra akadt a Borostyán-tó egyik békés szörnyetege
Újra horogra akadt Zalán, a legkedveltebb zalai horgászparadicsomok közé tartozó Borostyán-tó egyik békés szörnyetege.
A Zalalövő melletti Borostyán-tóban több extra méretű, jelölt ponty is található, közéjük tartozik Zalán, akit ezúttal Németh Rolandnak sikerült kifognia. A 18,4 kilogramm tömegű hal a mérlegelést, valamint egy gyors fotózást követően visszanyerte szabadságát.
