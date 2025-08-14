Ellopták a horgászok kézikocsiját a zalai városban

A nagykanizsai Csónakázó tavat kedvelők Facebook-csoportjába került fel Szépligeti Ferenc, a Magyar Országos Horgász Szövetség halőrének posztja. E szerint a horgászok eddig általában pozitív hírekkel szolgáltak, ám most egy sajnálatos és végtelenül dühítő esemény kapcsán kérték az olvasók segítségét.

A horgászok ezzel a kézikocsival szállították a felszereléseiket, ami megkönnyítette az életüket. Most eltűnt a kocsi, aki felismeri valahol, nyomravezetői díj lehet a jutalma

Fotó: Szépligeti Ferenc/Olvasó

Horgászok: ingyenesen használhatták a kézikocsit

– Valószínűleg a vasárnapról hétfőre virradó éjszaka a tó északi végén található kerékpáros pihenőnél elhelyezett kézikocsit eltulajdonították – írta Szépligeti Ferenc. – A felszerelések szállítására alkalmas, egyszerű kézikocsit az előtározót látogató horgászok vehették igénybe díjmentesen. Az eszköz igazán komoly értéket nem képvisel, de elfogadhatatlan, hogy valaki ilyen módon megkárosítja közösségünket. Kérlek benneteket, ha bárminemű információval rendelkeztek az eset kapcsán, értesítsetek bennünket! Ha bárki érdemi információval szolgál a kézikocsi helyével és a eltulajdonító személyével kapcsolatban és azt eljuttatja hozzánk, az hatalmas köszönetre számíthat részünkről.

Ennyi maradt a lakatból, a tároló mellett, ahonnan a kézikocsit eltulajdonították az ismeretlenek

Fotó: Szépligeti Ferenc/Olvasó

Nyomravezetői díj

Emellett Szépligeti Ferenc, Simon Barnabás és Stummer Péter magánemberént összesen 150 ezer forint nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki segít kézre keríteni a tolvajt, vagy tolvajokat.