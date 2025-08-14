augusztus 14., csütörtök

Ellopták a horgászok kézikocsiját a zalai városban

Címkék#jutalom#Magyar Országos Horgász Szövetség#Stummer Péter#kézikocsi#Szépligeti Ferenc

Nagy felháborodást váltott ki a nagykanizsai horgászok között, hogy vasárnapról hétfőre virradóra ismeretlenek ellophattak egy, a horgászok sportját segítő kézikocsit a Csónakázó-tó partjáról. A horgászok a kézikocsi felkutatására nyomravezetői díjat ajánlottak fel. Hogy pontosan mi történt, arról cikkünkben számolunk be.

Benedek Bálint

A nagykanizsai Csónakázó tavat kedvelők Facebook-csoportjába került fel Szépligeti Ferenc, a Magyar Országos Horgász Szövetség halőrének posztja. E szerint a horgászok eddig általában pozitív hírekkel szolgáltak, ám most egy sajnálatos és végtelenül dühítő esemény kapcsán kérték az olvasók segítségét.

horgászok
A horgászok ezzel a kézikocsival szállították a felszereléseiket, ami megkönnyítette az életüket. Most eltűnt a kocsi, aki felismeri valahol, nyomravezetői díj lehet a jutalma
Fotó: Szépligeti Ferenc/Olvasó

Horgászok: ingyenesen használhatták a kézikocsit

– Valószínűleg a vasárnapról hétfőre virradó éjszaka a tó északi végén található kerékpáros pihenőnél elhelyezett kézikocsit eltulajdonították – írta Szépligeti Ferenc. – A felszerelések szállítására alkalmas, egyszerű kézikocsit az előtározót látogató horgászok vehették igénybe díjmentesen. Az eszköz igazán komoly értéket nem képvisel, de elfogadhatatlan, hogy valaki ilyen módon megkárosítja közösségünket. Kérlek benneteket, ha bárminemű információval rendelkeztek az eset kapcsán, értesítsetek bennünket! Ha bárki érdemi információval szolgál a kézikocsi helyével és a eltulajdonító személyével kapcsolatban és azt eljuttatja hozzánk, az hatalmas köszönetre számíthat részünkről.

Ennyi maradt a lakatból, a tároló mellett, ahonnan a kézikocsit eltulajdonították az ismeretlenek
Fotó: Szépligeti Ferenc/Olvasó

Nyomravezetői díj

Emellett Szépligeti Ferenc, Simon Barnabás és Stummer Péter magánemberént összesen 150 ezer forint nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki segít kézre keríteni a tolvajt, vagy tolvajokat.

 

