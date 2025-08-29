1 órája
Állatbarát vadászok: drónokkal mentettek 300 őzgidát aratáskor, s egyre több nimród áll át a digitalizációra (galéria)
A szombati sohollári vadászati évadnyitót megelőzően tartottak szakmai fórumot pénteken Zalaegerszegen, a Díszteremben. A hivatásos vadászok továbbképzésére is szolgáló vadászati konferencia több témát érintett. Többek között a vadgazdálkodás aktuális kérdéseiről, a drónhasználatról, illetve a digitalizáció mikéntjéről esett szó. A rendezvény a 125 évvel ezelőtt született író, Fekete István munkássága előtt tisztelgett.
Jámbor Sándor vadászkamarai elnök a hivatásos vadászok aktuális helyzetét is taglalta a zalaegerszegi vadászati konferencián.
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap
Idén 300 őzgidát mentettek meg az aratógépek elől a hivatásos vadászok. Az Országos Magyar Vadászati Védegylet drón szakbizottságának javaslatára egy hosszútávú gidamentési programot hirdettek 2025-ben a vadászatra jogosult szervezetek számára. A program megvalósításában a Védegylet szorosan együttműködött az Agrárminisztérium vadgazdálkodási főosztályával és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, írta korábban a berek.hu portál. A drón a vadgazdálkodásban egyre fontosabb téma, tájékoztatott a vadászati konferencia előtt dr. Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara elnöke. Mint mondta, a modern eszközöket ezen kívül vadkárbecslésre, vadlétszám-számlálásra használják. Az őzgidák mentéséről társlapunk, a sonline.hu is beszámolt.
– Ezeken a szakmai találkozókon mindig az aktuális feladatokat beszéljük meg. Legutóbb például a hivatásos vadászok helyzetét, létszámát, az utánpótlási nehézségeket hoztuk szóba, de a lakosságot érintő vadkár problémákról is szót ejtettünk. Ugyancsak állandó kérdés, főleg ilyenkor, szarvasbőgés idején a vadbalesetek megelőzésének lehetősége – sorolta az elnök.
A hivatásos vadászok sem mentesülnek a digitális nyilvántartás alól
Pukánszki Zoltán igazságügyi szakértő a Digitalizáció a vadgazdálkodásban címmel tartott előadást. Az első részben a dróntechnológia alkalmazási lehetőségeiről szólt. Ezenkívül bemutatta, miként használhatják a nimródok az általa kifejlesztett döntéstámogató adminisztratív rendszert. Ez a fejlesztés a hatóságoknak küldi a kívánt nyilvántartásokat. Horváth Tibor, a Fekete István Irodalmi Társaság elnöke a magyar író munkássága előtt tisztelgett előadásában.
A Zala Vármegyei Vadászkamara és a Vadászszövetség, valamint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közös rendezvényén Balaicz Zoltán polgármester köszöntötte a résztvevőket. A városvezető emlékeztetett, hogy Zala erdőkben gazdag régió, s fontos az itt élő közösségeknek az elmúlt esztendők szakmai összefogása, számos eredménye. Felidézte, hogy 2021-ben a város szervezte az Országos Vadásznapokat, valamint jelezte, hogy minden év szeptember eleje a vadgasztronómiáról, a vadászatról szól. Jövő héten csütörtökön dr. Kun Edit festményeiből nyílik kiállítás a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben, péntektől vasárnapig pedig a Zalai Teríték – Vadpörkölt és Borfesztivál számít az érdeklődők figyelmére. Jövő szombaton 85 csapat részvételével tartanak majd jótékonysági vadfőzést.
Vadpörköltfesztivál: az erdő- és vadgazdálkodást népszerűsítik
Zalai Vadászati Évadnyitó: a zalai vadászatot és gímszarvast ünnepelték
Vadászati konferencia ZalaegerszegenFotók: Mozsár Eszter