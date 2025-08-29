augusztus 29., péntek

Viszlát, kánikula!

Sötét fellegek Zala felett – zivatar és jégeső közeleg, s a villámok sem kerülnek el

Nesze neked, kánikula! Ma Zalában már támad a hidegfront.

Zaol.hu

Pénteken 27 Celsius-fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az ország középső részén, derül ki a HungaroMet Zrt. veszélyjelzéséből, emiatt a meteorológiai szolgálat másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Fejér, Tolna, Pest, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére. Az ország többi részén Zala, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg kivételével a napi középhőmérséklet 25 fok felett lehet pénteken.

Lehűlés jön – de azért nem ekkora...
Forrás:  MTI

Ezzel párhuzamosan HungaroMet Zrt. elsőfokú figyelmeztetést adott ki Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Veszprém, Zala vármegye területére zivatarok kialakulásának veszélye miatt. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat pénteken az ország nyugati vármegyéiben.

 

 


 

 

