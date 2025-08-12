1 órája
Hévíz megállíthatatlan: újabb százmilliós fejlesztések, amik mindent megváltoztatnak a városban!
Két újabb beruházást jelentett be Naszádos Péter polgármester. Hévíz ezzel tavaly október óta a tizedik projektnél tart, s ezek közül a legnagyobb fegyvertény, hogy a fürdőváros megmentette az elúszni látszó rendezvénytér-projektet.
Az első ízben megrendezett Fun&Fizz Festen Naszádos Péter számos bejelentéssel örvendeztette meg a résztvevőket. Elmondta: Hévíz 120 millió forintot nyert Egregy fejlesztésére, a Széchenyi utca elejére és sétány kialakítására pedig 150 millió forintot kap a település. Vagyis a 10 hónapja tartó beruházási boom folytatódik.
Hévíz új testvérvárosa
A polgármester arról is beszélt, testvérvárosi megállapodást írt alá Gyergyóremete polgármesterével, így Hévíznek először lesz határon túli magyar partnertelepülése. S azt is előrevetítette, két héten belül bejelentést terveznek az első tóvédelmi program eredményéről.
Múzeum a Rózsakertben
Mindeközben már készül Hévíz új helytörténeti és balneológia kiállítása. A Rózsakert emeletén, a régi könyvtár helyén már javában tartanak a munkálatok, s hamarosan megnyit a kiállítótér.
Kész az elkerülő
A nyár eredménye, hogy elkészült az elkerülő út, amely lehetővé teszi, hogy a mezőgazdasági gépek, Hévíz érintése nélkül, közvetlenül a nemesbüki úton közlekedjenek. A Kisfaludy utca Karmacs felöl zsákutca lesz, mondta el Naszádos Péter, hozzátéve: kutyát változatlanul lehet itt sétáltatni, de a gépjárműforgalom megszűnik.
– Tavaly ősz óta ez már Hévíz nyolcadik beruházása, s e fejlesztést az önkormányzat saját forrásból finanszírozta, megszüntetve egy régi problémát, amely zavarta az itt élőket – tette hozzá a városvezető.
Napvitorlák a téren
Közben Hévíz új ékessége, a Kölcsey utcai rendezvénytér napvitorlákkal bővült a BeReady program támogatásával. Naszádos Péter ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, egy Interreg-projekt biztosította a forrást, a napvitorlák pedig lehetővé teszik, hogy a Kölcsey utcától a tóig árnyékban sétálhassanak vagy élvezzék a programokat a helyiek s a vendégek.
Kulturális pörgés
Az új tér pedig múlt csütörtöktől vasárnapig újfent megtelt fantasztikus fellépőkkel és élettel. A Fun&Fizz Festen a publikum láthatta Myrtill és a Swinguistique, valamint Pál Dénes koncertjét, tapsolhatott Gallusz Niki és a Club54, illetve a Csondor Kata Trió fellépésén, zárásként pedig a The Bits – Beatles tribute zenekar varázsolta el a publikumot.
Hévíz a topmezőnyben
- egy héttel korábban, mint tavaly, már július 23-án átlépte a vendégek száma a 10 milliót Magyarországon
- a külföldi vizitorok egyik fő kedvence Hévíz, amely a hazai látogatók „álomlistájának” élmezőnyében is megtalálható
- az év első hét hónapjában a legtöbb hazai vendég Budapestről, Pest, Győr-Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar vármegyéből indult útnak