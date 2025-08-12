augusztus 12., kedd

Hévíz megállíthatatlan: újabb százmilliós fejlesztések, amik mindent megváltoztatnak a városban!

Két újabb beruházást jelentett be Naszádos Péter polgármester. Hévíz ezzel tavaly október óta a tizedik projektnél tart, s ezek közül a legnagyobb fegyvertény, hogy a fürdőváros megmentette az elúszni látszó rendezvénytér-projektet.

Péter B. Árpád

Az első ízben megrendezett Fun&Fizz Festen Naszádos Péter számos bejelentéssel örvendeztette meg a résztvevőket. Elmondta: Hévíz 120 millió forintot nyert Egregy fejlesztésére, a Széchenyi utca elejére és sétány kialakítására pedig 150 millió forintot kap a település. Vagyis a 10 hónapja tartó beruházási boom folytatódik. 

Hévíz
Myrtill és a Swinguistique múlt pénteken varázsolta el Hévíz új rendezvényterének közönségét
Fotó: Karnics Tibor

Hévíz új testvérvárosa

A polgármester arról is beszélt, testvérvárosi megállapodást írt alá Gyergyóremete polgármesterével, így Hévíznek először lesz határon túli magyar partnertelepülése. S azt is előrevetítette, két héten belül bejelentést terveznek az első tóvédelmi program eredményéről.

Naszádos Péter: Egregy fejlesztésére és a Széchenyi utca elejére is nyertünk forrást
Fotó: Karnics Tibor

Múzeum a Rózsakertben

Mindeközben már készül Hévíz új helytörténeti és balneológia kiállítása. A Rózsakert emeletén, a régi könyvtár helyén már javában tartanak a munkálatok, s hamarosan megnyit a kiállítótér. 

Koccintás a háziorvosokkal, egészségügyi dolgozókkal abból az alkalomból, hogy elkészült a rendelőintézet korszerűsítésének első ütem
Forrás: önkormányzat

Kész az elkerülő

A nyár eredménye, hogy elkészült az elkerülő út, amely lehetővé teszi, hogy a mezőgazdasági gépek, Hévíz érintése nélkül, közvetlenül a nemesbüki úton közlekedjenek. A Kisfaludy utca Karmacs felöl zsákutca lesz, mondta el Naszádos Péter, hozzátéve: kutyát változatlanul lehet itt sétáltatni, de a gépjárműforgalom megszűnik. 

Hévíz barátai 1.: Xantus Barbara és Naszádos Péter
Forrás: önkormányzat

– Tavaly ősz óta ez már Hévíz nyolcadik beruházása, s e fejlesztést az önkormányzat saját forrásból finanszírozta, megszüntetve egy régi problémát, amely zavarta az itt élőket – tette hozzá a városvezető.

Hévíz barátai 2.: Kandász Andrea is oda van a fürdővárosért
Forrás: önkormányzat

Napvitorlák a téren

Közben Hévíz új ékessége, a Kölcsey utcai rendezvénytér napvitorlákkal bővült a BeReady program támogatásával. Naszádos Péter ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, egy Interreg-projekt biztosította a forrást, a napvitorlák pedig lehetővé teszik, hogy a Kölcsey utcától a tóig árnyékban sétálhassanak vagy élvezzék a programokat a helyiek s a vendégek.

Az új rendezvénytér hamar megtelt élettel
Fotó: Karnics Tibor

Kulturális pörgés

Az új tér pedig múlt csütörtöktől vasárnapig újfent megtelt fantasztikus fellépőkkel és élettel. A Fun&Fizz Festen a publikum láthatta Myrtill és a Swinguistique, valamint Pál Dénes koncertjét, tapsolhatott Gallusz Niki és a Club54, illetve a Csondor Kata Trió fellépésén, zárásként pedig a The Bits – Beatles tribute zenekar varázsolta el a publikumot. 

Jöjj vissza nyár! Az elmúlt hétvégén Pál Dénest is láthatta a publikum Hévízen
Fotó: Karnics Tibor

Hévíz a topmezőnyben

  • egy héttel korábban, mint tavaly, már július 23-án átlépte a vendégek száma a 10 milliót Magyarországon
  • a külföldi vizitorok egyik fő kedvence Hévíz, amely a hazai látogatók „álomlistájának” élmezőnyében is megtalálható
  • az év első hét hónapjában a legtöbb hazai vendég Budapestről, Pest, Győr-Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar vármegyéből indult útnak

 

 

