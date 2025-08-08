augusztus 8., péntek

Dalköltészet, filmművészet, színjátszás

1 órája

Hétrétország újra kitárja kapuit, remek programokkal várják a látogatókat az Őrségben

Címkék#fesztiválprogram#fesztivál#Őrség#program#hétrétország

Tematikus programokra épül az Őrség idei nyári kulturális fesztiválja, először a dalköltészet, majd a filmművészet, végül a színház kerül a fókuszba Őriszentpéteren és környékén. A szombaton induló Hétrétországot a klasszikus zene keretezi.

Gyuricza Ferenc
Hétrétország újra kitárja kapuit, remek programokkal várják a látogatókat az Őrségben

Szirtes Edina Mókus szinte állandó fellépője a Hétrétország programjainak

Fotó: ZH Archívum

Minderről Sülyi Péter, hazánk egyik legkedveltebb összművészeti programsorozata, a Hétrétország fesztiváligazgatója, az Őri Alapítvány kuratóriumi elnöke beszélt hírportálunknak. Mint mondta: az őrségi fesztivál – amit közösségépítő jellege miatt szívesebben neveznek köztiválnak – alapvetően bevett tematika mentén szerveződik, de minden évben hoz újdonságot is.

Sülyi Péter, a Hétrétország fesztiváligazgatója
Sülyi Péter, a Hétrétország fesztiváligazgatója
Fotó: Gyuricza Ferenc

Dalköltészet tematikával indul az idei Hétrétország

- Az idei köztivál három jól elkülöníthető etapból áll össze – mondta Sülyi Péter. – Az első etapban a dalköltészet lesz hangsúlyos, három napon át tartanak workshopokat ennek a műfajnak a kiválóságai, majd esténként ugyanők színpadra is állnak. Mások mellett velünk lesz Kollár-Klemencz László, Balla Gergely, Másik János, Szirtes Edina Mókus, Huzella Péter és Zalán Tibor, valamint a Makám Trió és annak vezetője, Krulik Zoltán is. Ez a sorozat augusztus 10-tól 12-ig tart, s egy úgynevezett Szabad Színpad programmal zárul, ahol bárki bemutathatja a saját művészetét.

Filmművészet

A második etap hasonló tematika mellett egy filmes tábor lesz. Ennek során napközben ugyancsak workshopokat tartanak filmművészet témakörben, míg esténként vizsgafilmeket tekinthetnek meg az érdeklődők. Ezen programelem kapcsán Sülyi Péter elmondta: az országban nemcsak a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, hanem más felsőfokú oktatási intézményekben is zajlik filmes képzés, így különböző szakmai műhelyek hallgatói vagy már lediplomázott művészei találkoznak és folytatnak szakmai beszélgetéseket egymással és a közönséggel.

Színházi előadások gyerekeknek, felnőtteknek

A harmadik etap a színházé lesz, a Hétrétország utolsó napjaiban hat előadást – három gyerekeknek és ugyanannyi felnőtteknek szóló darabot – láthatnak a köztivál résztvevői. Ez utóbbi programrész augusztus 18-án a Nagy Feró nevével fémjelzett Hamlet előadással zárul.

Komolyzene, kortárs rockzene és nyitott porták programok 

- A Hétrétország összművészeti jellegéből adódóan természetesen lesznek további programok is – folytatta Sülyi Péter. – A köztivált a komolyzene keretezi, a nyitónapon, augusztus 9-én 17 órakor két külföldön élő zongoraművész, Adamik Anna és Solymár Rita ad koncertet Bach, Kurtág György, Gouvy, Debussy és Sosztakovics műveiből, zárásként, augusztus 19-én pedig az ugyancsak zongoraművész Borbély László két részből álló Bach koncertjén vehetnek részt Hétrétország látogatói. Emellett vendégünk lesz az egyik legizgalmasabb hazai kortárs rockzenekar, az Ivan & the Parazol, természetesen lesznek kiállításaink és az Őrség hagyományait, valamint az itt élő emberek mindennapjait bemutató programjaink, illetve ezúttal is megszervezzük a Nyitott porták programsorozatot, amely a kezdetek óta a Hétrétország egyik legkedveltebb eleme az idelátogatók körében.

 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
