2 órája
Keszthelynek és Hévíznek is sok milliót kell kifizetnie a korábbi projektek késlekedése miatt - reagálással (galéria)
Keszthely városának több százmillió forintos visszafizetési kötelezettséggel kell szembenéznie egy korábbi, bedőlt beruházás miatt. A Helikon park félbeszakadt felújítását a város vezetői közösségi összefogással, civilek és vállalkozók bevonásával szeretnék befejezni. Hévíz is hasonló cipőben járt, de a fürdőváros pénteken letudta a 47 millió forintos penzumot. Reagált a keszthelyi Fidesz-csoport elnöke is az ügyre.
Pénteken délelőtt a Helikoni Emlékműnél tartottak sajtótájékoztatót Keszthely vezetői. A központi téma az volt, hogy a településnek 420 forintot kell visszafizetnie egy korábban bedőlt beruházás miatt, erre kötelezte őket az államkincstár. Dr. Tóth Gergely polgármester bejelentette: a város nem kíván tovább várni a kormány döntéseire: közösségi összefogással folytatják és fejezik be a Helikon park rekonstrukcióját.
Helikon park: „Nem várhatunk tovább”
Keszthely polgármestere hangsúlyozta, a Helikon park felújítása évek óta áll, miközben a városnak már nincs ideje és lehetősége a tétlenségre. Mint mondta, a 2016-ban elindított projekt 2017-ben nyert állami támogatást, azóta azonban három polgármester is váltotta egymást, a park mégsem készült el.
Tóth Gergely szerint a legnagyobb problémát az okozza, hogy 420 millió forint egy olyan számlán áll, amelyhez a város nem fér hozzá, csak a Magyar Államkincstár. Ez az összeg bőven elég lenne a rekonstrukció befejezésére, ám néhány hete olyan értesítést kaptak, amely szerint vissza kell fizetni a teljes támogatást. Ráadásul a polgármester szerint további 206 millió forint visszafizetésének is fennáll a veszélye, és a kamatok meghaladhatják az 50 milliót. Ez szerinte olyan súlyos anyagi következményekkel járna, hogy a város költségvetését felboríthatná, szélsőséges esetben akár fizetésképtelenségbe is sodorhatná az önkormányzatot.
Helikon park, KeszthelyFotók: Mészáros Annarózsa
A polgármester arra is kitért, többször próbáltak egyeztetni a térség országgyűlési képviselőjével, Nagy Bálinttal, ám hiába. "Amit a Fidesz nyolc év alatt nem tudott megvalósítani, az új városvezetés néhány hónapon belül meg fogja oldani a helyi civilek és vállalkozók bevonásával" - fogalmazott a polgármester.
Barna Dániel: „Közösségi erővel újraépítjük”
Barna Dániel, a belváros önkormányzati képviselője történelmi példát is felidézett. Mint mondta, 1921-ben a Helikon emlékművet alig egy hónap alatt építette fel húsz kőfaragó, két mester vezetésével. "Ha száz évvel ezelőtt meg tudták csinálni, akkor most is képesek leszünk rá", szögezte le.
Barna Dániel ismertette a konkrét terveket is: elsőként a villanyhálózatot kell befejezni, amely évek óta rendezetlen, és emiatt a parkba újonnan telepített lámpák sötétben állnak. Kiemelte a közlekedőutak rendbetételét, amelyek jelenleg balesetveszélyesek. A város padokat és szemeteseket is kihelyez, valamint folytatja a fásítást, hiszen a parkból több száz fa hiányzik.
Külön figyelmet kap a Helikon emlékmű előtti virágágyások újratelepítése is, amelyhez tájépítészek és szakemberek már felajánlották segítségüket. A képviselő a játszótér melletti pavilont is említette, amely jelenlegi állapotában „a város szégyenfoltja”. Mint mondta, civil szervezetek, vállalkozók és magánszemélyek is jelezték, hogy készek munkával vagy anyagi hozzájárulással segíteni a felújítást.
– A Helikon Park közös ügyünk – fogalmazott Barna Dániel. – Politikától és vallási hovatartozástól függetlenül arra kérek mindenkit, hogy álljunk össze, mert csak így tudjuk visszaadni a város egyik legszebb közparkját a keszthelyieknek.
Csótár András reagált a Fidesz képviseletében
A keszthelyi Fidesz-csoport elnöke, Csótár András Facebook-posztban reagált az elhangzottakra:
"Ahogy azt polgármester úr is tudta – hiszen többször tájékoztattuk erről –, a Helikon Park befejezéséért akkor tehetett volna a legtöbbet, ha az unió által meghatározott, mindenkire kötelező szabályokat betartva minél előbb elvégzi a projekt lezárását és elszámolását. Az Európai Unió által előírt határidőkhöz mindenkinek, így a kormánynak és az önkormányzatoknak is tartania kell magát. A projekt szükséges lezárását követően pedig a város vezetésének az elmúlt hónapokban arra kellett volna koncentrálnia, hogy a lakosság véleményét is kikérve elkészítsen egy megfelelően kidolgozott tervet, valamint az ehhez szükséges költségvetést a Helikon Park végleges befejezéséről. Nagy Bálint országgyűlési képviselő és a szakemberek is többször elmondták a polgármesternek, hogy az országgyűlési képviselő ezután tud hathatósan segíteni. Sajnos ahelyett, hogy ezt ő megtette volna - és nem csak szavak szintjén tett volna a park befejezéséért – egy erőszakos, értelmetlen, csak az időt húzó vitába kezdett az uniós és a hazai jogszabályokkal szemben. Ez az oka annak, hogy jó pár településen – ahol a polgármester végezte a dolgát – sikerült befejezni a régi, megörökölt, félbemaradt beruházásokat, viszont sajnos Keszthelyen nem" - írta Csótár András.
A bejegyzésben a politikus azt is kifejtette: eddig sem a kormányra kellett várni, és az sem igaz, hogy az előző polgármesterek 8 éven át nem tudták befejezni a parkot, hiszen a közbeszerzés az előző önkormányzati ciklus második felében lett kiírva.
Eltűnt a pallos Hévíz fölül…
A szomszédvárban Naszádos Péter polgármester sajtótájékoztatóján elmondta, Hévíz teljesítette a korábban elbukott beruházások utáni visszafizetési kötelezettségét. Pénteken az utolsó tételt, 47 millió forintot utalt el a város, és már látszik, a település hamarosan ledolgozza adósságait.
Azzal, hogy Hévíz befejezte a rendezvényteret, sok millió forintot spórolt, a 47 milliót a Schulhoff sétány átalakítását célzó projekt késlekedése miatt kellett befizetnie.
420 millió még hátra van
– Ezzel megszűnt a bukott beruházások utáni összes kötelezettségünk az unió és az állam felé. Így már csak egyetlen tételünk maradt: egy 420 millió forintos hitel, amit a terveink szerint 2027. december 6-ig visszafizet a város – emelte ki Naszádos Péter.
Hévíz polgármestere úgy fogalmazott: ’28-at úgy szeretnék kezdeni, hogy Hévíz tartozásmentes. Szerinte a nehezén túl vannak, „eltűnt a pallos a város fölül”, s ezzel a múltat lezárták.