Keszthelynek és Hévíznek is sok milliót kell kifizetnie a korábbi projektek késlekedése miatt - reagálással (galéria)

Barna Dániel ismertette a konkrét terveket is: elsőként a villanyhálózatot kell befejezni, amely évek óta rendezetlen, és emiatt a parkba újonnan telepített lámpák sötétben állnak. Kiemelte a közlekedőutak rendbetételét, amelyek jelenleg balesetveszélyesek. A város padokat és szemeteseket is kihelyez, valamint folytatja a fásítást, hiszen a parkból több száz fa hiányzik.

Külön figyelmet kap a Helikon emlékmű előtti virágágyások újratelepítése is, amelyhez tájépítészek és szakemberek már felajánlották segítségüket. A képviselő a játszótér melletti pavilont is említette, amely jelenlegi állapotában „a város szégyenfoltja”. Mint mondta, civil szervezetek, vállalkozók és magánszemélyek is jelezték, hogy készek munkával vagy anyagi hozzájárulással segíteni a felújítást.

– A Helikon Park közös ügyünk – fogalmazott Barna Dániel. – Politikától és vallási hovatartozástól függetlenül arra kérek mindenkit, hogy álljunk össze, mert csak így tudjuk visszaadni a város egyik legszebb közparkját a keszthelyieknek.

Barna Dániel, a belváros önkormányzati képviselője: Az önkormányzat számít a környékbeli, a keszthelyi vállalkozókra, illetve a civil személyekre

Fotó: Mészáros Annarózsa

Csótár András reagált a Fidesz képviseletében

A keszthelyi Fidesz-csoport elnöke, Csótár András Facebook-posztban reagált az elhangzottakra:

"Ahogy azt polgármester úr is tudta – hiszen többször tájékoztattuk erről –, a Helikon Park befejezéséért akkor tehetett volna a legtöbbet, ha az unió által meghatározott, mindenkire kötelező szabályokat betartva minél előbb elvégzi a projekt lezárását és elszámolását. Az Európai Unió által előírt határidőkhöz mindenkinek, így a kormánynak és az önkormányzatoknak is tartania kell magát. A projekt szükséges lezárását követően pedig a város vezetésének az elmúlt hónapokban arra kellett volna koncentrálnia, hogy a lakosság véleményét is kikérve elkészítsen egy megfelelően kidolgozott tervet, valamint az ehhez szükséges költségvetést a Helikon Park végleges befejezéséről. Nagy Bálint országgyűlési képviselő és a szakemberek is többször elmondták a polgármesternek, hogy az országgyűlési képviselő ezután tud hathatósan segíteni. Sajnos ahelyett, hogy ezt ő megtette volna - és nem csak szavak szintjén tett volna a park befejezéséért – egy erőszakos, értelmetlen, csak az időt húzó vitába kezdett az uniós és a hazai jogszabályokkal szemben. Ez az oka annak, hogy jó pár településen – ahol a polgármester végezte a dolgát – sikerült befejezni a régi, megörökölt, félbemaradt beruházásokat, viszont sajnos Keszthelyen nem" - írta Csótár András.