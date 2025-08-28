augusztus 28., csütörtök

Új időpontok

41 perce

Hétfőtől másképp rendel az orvos a Balaton-parton

Címkék#Dr Szabó Márta Judit#rendelés#háziorvos

Mészáros Annarózsa

Fontos tudnivaló: 2025. szeptember 1-jétől megváltozik a háziorvosi rendelési ideje Balatongyörökön és Vonyarcvashegyen. Érdemes feljegyezni az új beosztást, hogy mindenki időben tudja intézni egészségügyi ügyeit.

2025. szeptember 1-jétől megváltozik a háziorvosi rendelési ideje Balatongyörökön és Vonyarcvashegyen.
Az ősztől megváltozik a háziorvosi rendelési ideje két Balaton-parti településen
Forrás:  Getty Images

Háziorvosi rendelés időpontjai

Dr. Szabó Márta Judit új rendelési ideje a következő:

Hétfő

Balatongyörök: 8:00 – 10:00
Vonyarcvashegy: 10:30 – 12:30

Kedd

Vonyarcvashegy: 9:00 – 13:00

Szerda

Balatongyörök: 12:00 – 14:00
Vonyarcvashegy: 14:30 – 16:30

Csütörtök

Vonyarcvashegy: 9:00 – 13:00

Péntek

Balatongyörök: 8:00 – 10:00
Vonyarcvashegy: 10:30 – 12:30

 

