Új időpontok
41 perce
Hétfőtől másképp rendel az orvos a Balaton-parton
Fontos tudnivaló: 2025. szeptember 1-jétől megváltozik a háziorvosi rendelési ideje Balatongyörökön és Vonyarcvashegyen. Érdemes feljegyezni az új beosztást, hogy mindenki időben tudja intézni egészségügyi ügyeit.
Háziorvosi rendelés időpontjai
Dr. Szabó Márta Judit új rendelési ideje a következő:
Hétfő
Balatongyörök: 8:00 – 10:00
Vonyarcvashegy: 10:30 – 12:30
Kedd
Vonyarcvashegy: 9:00 – 13:00
Szerda
Balatongyörök: 12:00 – 14:00
Vonyarcvashegy: 14:30 – 16:30
Csütörtök
Vonyarcvashegy: 9:00 – 13:00
Péntek
Balatongyörök: 8:00 – 10:00
Vonyarcvashegy: 10:30 – 12:30
