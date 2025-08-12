1 órája
Ne dőljünk be a csalóknak! Van, aki a Gondosórát "ellenőrzi", más tűzifát kínál...
Bár a trükkök egyre finomodnak, ne dőljünk be! A témák ugyan változnak, de a házaló csalók módszerei nem.
Jelentősen megnövekedett ugyan az online térben elkövetett csalások száma, de a hagyományos házalós módszer is ugyanúgy megmaradt, és sajnos továbbra is sokan esnek áldozatul a házaló csalók trükkjeinek. Igaz, most már nem a dunyha-, hagyaték- vagy vasfelvásárlók járják a településeket és kopogtatnak be. Új divatirányzatok vannak itt is, a módszerek ellenben mit sem változnak.
A házaló csalók miatt továbbra is résen kell lennünk
Manapság dívik például a csatorna- vagy tetőjavítással kapcsolatos csalás, és általában az egyes szolgáltatók nevével élnek vissza a brigantik. A javítások esetében a csalók a házakhoz bekopogva rendkívül kedvező ajánlatot tesznek a javításra, majd amikor a fizetésre kerül sor, az áldozat meglepődik, mert a kért ár többszörösét kellene fizetnie. Ha szóvá teszi, hogy nem ebben egyeztek meg, akkor gátlástalanul közlik vele, hogy félreértette az ajánlatot. Sokszor kopognak be házakhoz különböző bekötések, ellenőrzések ürügyén a csalók. Hogy bizalmat szerezzenek, az adott település önkormányzatának engedélyére hivatkoznak, vagy valamelyik köztiszteletben álló intézményre.
Intézményekre hivatkozva is próbálnak bizalmat kelteni
A közelmúltban például Keszthelyen a kórház gyermekosztályának javára gyűjtve kopogtak be házakhoz, Zalakaroson pedig az önkormányzat nevével visszaélve próbáltak duguláselhárítási szolgáltatást nyújtani. Közeledik a tűzifa beszerzések időszaka is, és ezzel együtt jelennek meg a tűzifát eladó csalók. Ők általában a szállított áru mennyiségével csapják be "áldozataikat", nehéz nyomon követni, hogy valóban azt a mennyiséget tették-e le az udvarra, amiben előzetesen megegyeztek a megrendelővel.
Gondosóra- és tűzifa átverés a sláger
Divat a Gondosóra ellenőrzésének ígéretével bejutni idősekhez. Ilyenkor telefonon jelentkeznek ismeretlenek arra hivatkozva, hogy a Gondosóra megbízásából szeretnék ellenőrizni az eszközt, ehhez pedig személyes látogatást kell tenniük a terméket használó nyugdíjas otthonában. A csalók ezzel az ürüggyel szeretnének bejutni az otthonokba.
Bármilyen szimpatikus is a házunkba bekopogtató, akkor is körültekintően kell eljárnunk, figyelmeztet a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Gábor László őrmester. A rendőrség több jó tanácsot is megfogalmaz, amiket nagyon érdemes megszívlelni.
- Ha ismeretlen csenget, ne nyissa ki rögtön az ajtót, használjon kitekintőt, beszéljen vele a zárt ajtón vagy ablakon keresztül!
- Hivatalosnak tűnő, egyenruhában érkező (önkormányzat, áramszolgáltató, vízmű, kéményseprő stb.) személyeket se engedjen be azonnal!
- Kérjen fényképes igazolványt és ellenőrizze, hogy az illető valóban a megadott szervezetnél dolgozik!
- Amennyiben még mindig bizonytalan, ellenőrizze telefonon az adott céget vagy hivatalt, és amíg az ellenőrzés tart, az ajtót tartsa zárva, vagy használjon biztonsági láncot!
- A házalók gyakran sürgetéssel, kedvezőnek tűnő ajánlattal, vagy szívességkérés ürügyével próbálnak bizalmat kelteni. Ne engedjen a sürgetésnek vagy nyomásnak!
- Minden ajánlatot, szerződést kérjen írásban, és vizsgálja meg később nyugodtan, valamint kérje hozzátartozói segítségét!
- Ne írjon alá semmit és ne fizessen azonnal, pénzt és értéket ne hagyjon látható helyen!
- A házaló ügynöki tevékenység sok helyen engedélyköteles vagy tiltott. Nyugodtan mondjon nemet: „Nem érdekel, kérem, távozzon!”
- Soha ne adjon át készpénzt, előleget, bankkártyát vagy személyes adatot idegennek!
- Gyanús személyek vagy járművek esetén figyelje meg a személyt, személyeket, és jegyezze fel a gépjármű rendszámát!
- Ha valaki gyanúsan viselkedik, vagy úgy érezzük, hogy csalás áldozataivá válhatunk vagy váltunk, azonnal hívjuk a rendőrséget a 112-es segélyhívószámon!