Ne dőljünk be a csalóknak! Van, aki a Gondosórát "ellenőrzi", más tűzifát kínál...

Jelentősen megnövekedett ugyan az online térben elkövetett csalások száma, de a hagyományos házalós módszer is ugyanúgy megmaradt, és sajnos továbbra is sokan esnek áldozatul a házaló csalók trükkjeinek. Igaz, most már nem a dunyha-, hagyaték- vagy vasfelvásárlók járják a településeket és kopogtatnak be. Új divatirányzatok vannak itt is, a módszerek ellenben mit sem változnak.

A házaló csalók továbbra is megjelennek a településeken, a témák változnak, a módszer nem. Divat lett a gondosóra-ellenőrzés a "csalótémák" között.

Forrás: ZH

A házaló csalók miatt továbbra is résen kell lennünk

Manapság dívik például a csatorna- vagy tetőjavítással kapcsolatos csalás, és általában az egyes szolgáltatók nevével élnek vissza a brigantik. A javítások esetében a csalók a házakhoz bekopogva rendkívül kedvező ajánlatot tesznek a javításra, majd amikor a fizetésre kerül sor, az áldozat meglepődik, mert a kért ár többszörösét kellene fizetnie. Ha szóvá teszi, hogy nem ebben egyeztek meg, akkor gátlástalanul közlik vele, hogy félreértette az ajánlatot. Sokszor kopognak be házakhoz különböző bekötések, ellenőrzések ürügyén a csalók. Hogy bizalmat szerezzenek, az adott település önkormányzatának engedélyére hivatkoznak, vagy valamelyik köztiszteletben álló intézményre.

Intézményekre hivatkozva is próbálnak bizalmat kelteni

A közelmúltban például Keszthelyen a kórház gyermekosztályának javára gyűjtve kopogtak be házakhoz, Zalakaroson pedig az önkormányzat nevével visszaélve próbáltak duguláselhárítási szolgáltatást nyújtani. Közeledik a tűzifa beszerzések időszaka is, és ezzel együtt jelennek meg a tűzifát eladó csalók. Ők általában a szállított áru mennyiségével csapják be "áldozataikat", nehéz nyomon követni, hogy valóban azt a mennyiséget tették-e le az udvarra, amiben előzetesen megegyeztek a megrendelővel.

Gondosóra- és tűzifa átverés a sláger

Divat a Gondosóra ellenőrzésének ígéretével bejutni idősekhez. Ilyenkor telefonon jelentkeznek ismeretlenek arra hivatkozva, hogy a Gondosóra megbízásából szeretnék ellenőrizni az eszközt, ehhez pedig személyes látogatást kell tenniük a terméket használó nyugdíjas otthonában. A csalók ezzel az ürüggyel szeretnének bejutni az otthonokba.

Bármilyen szimpatikus is a házunkba bekopogtató, akkor is körültekintően kell eljárnunk, figyelmeztet a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Gábor László őrmester. A rendőrség több jó tanácsot is megfogalmaz, amiket nagyon érdemes megszívlelni.

