Még a változás előtt elvitte az 1 milliárdot! Szeptembertől így változik a lottósorsolás

Jó hír azoknak, akik bíznak a szerencséjükben, ugyanis megújul a fogadás menete szeptember 1-jétől. A Szerencsejáték Zrt. közleménye szerint a hatoslottó sorsolás az eddigi heti egy helyett heti kétszer lesz. Így tehát vasárnap mellett csütörtökön is lesz sorsolás. Ezzel egyfelől a játék dinamikusabbá válik, másrészt pedig többszöri nyerési lehetőséget is ad a játékosoknak, írják.

Mozsár Eszter
Még a változás előtt elvitte az 1 milliárdot! Szeptembertől így változik a lottósorsolás

A Szerencsejáték Zrt. szeptember 1-jétől vezeti be a változást.

Forrás: femina.hu

Malaca volt, mondhatni valakinek, ugyanis szerencsét hozott számára a dupla 10-es: 10 hete halmozódott a főnyeremény a hatoslottón, s a 10. legnagyobb nyeremény várta a játékosokat Magyarország második legismertebb lottójátékán. Az augusztus 17-i sorsoláson az 5-ös, 15-ös, 29-es, 33-as, 37-es és 44-es számokkal egy szerencsés játékos 1 399 223 625 forintot vihet haza. A hatoslottó megújításáról döntött a Szerencsejáték Zrt, aminek értelmében első lépésben augusztus 3-tól már nem lehet öthetes szelvényt feladni, így hetente kell majd felkeresni a lottózót vagy online intézni a fogadást. Szeptembertől további újdonság, hogy az 1 sorsolásra feladás mellett 2, 5, és 10 sorsolásra adhatják fel szelvényeiket a játékosok, áll a közleményben. 

hatoslottó
Még több esély a nyerésre. A hatoslottó sorsolás szeptembertől hetente kétszer lesz.
Forrás: Szerencsejáték Zrt. 

Hatoslottó, szeptembertől heti kétszer

Megduplázódik tehát az esély, ugyanis szeptember 1-jén életbe lépő változás értelmében már csütörtökön este 20 óra 45 perctől is figyelheti a sorsolást, az első hétközi sorsolás szeptember 4-én lesz. „Magyarországon a Szerencsejáték Zrt. jogelődje, az OTP Sportfogadási és Lottóigazgatóság 1988. október 29-én kísérleti jelleggel vezette be a Hatoslottót. Az új játékra már az első alkalommal 10 millió szelvényt küldtek be a lelkes játékosok. A szervezők ennek ellenére kételkedtek a Hatoslottó sikerében így újabb két hónapot vártak a következő sorsolással. Az 1988 decemberében megtartott sorsolás azonban újabb rekordot és meglepetést hozott. Mintegy 15 millió szelvényt adtak fel és a 15 millió forintos főnyereményt is megnyerte egy játékos” – írja a Szerencsejáték Zrt. közleménye.

Egy biztos, a magyarok azóta is nagyon kedvelik ezt a fogadási lehetőséget, a hatoslottó ugyanis a második legismertebb lottójáték hazánkban. A felnőtt lakosság 95 százaléka ismeri, 70 százaléka pedig már kipróbálta életében, illetve folyamatosan vesz hatoslottó szelvényt. Egy mező feladása továbbra is 400 forintba kerül, írja a teol.hu társportál. 

 

