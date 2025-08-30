14 perce
Laknál itt? Elkéstél, ez az emlékmű sajnos már foglalt... (galéria)
Szerencsére többségünk nem került még olyan élethelyzetbe, amikor hosszabb ideig nem tudta, hol hajtja majd másnap álomra a fejét. De nem mehetünk el amellett, hogy sajnos élnek köztünk olyan emberek, akiknek az otthon mindennapi biztonsága nem adatott meg: a hajléktalanok.
Zalaegerszeg legnagyobb belvárosi zöldfelületű közparkjában sétálunk, a folyamatosan épülő-szépülő Vizslaparkban, azaz régi nevén az Ifjúsági parkban. Nemrég a ZAOL is beszámolt arról a szívet melengető eseményről, hogy zászlót kapott a park, amelyet egy ötödikes kislány rajza alapján készítettek el. Elsőre nem is gondolnánk, hogy itt hajléktalanok "laknak".
Lesújtó látvány
Ennek a zászlónak a szomszédságában azonban meglepő "élményben" lehet része a gyanútlan kutyasétáltatónak. A Vizslapark legmagasabb pontján, a mesterséges dombocskán álló, úgynevezett Címerháznál bűzlik valami.
Mi is az a Címerház?
Az egykori Lenin-szobor helyére (immár nem a Lenin útra, hanem a Platán sorra) 1997-ben felépült a Címerház, Dévényi Sándor építész és Palotás József szobrász tervei alapján. A kőből készült, kápolnát formázó emlékmű két dolgot szimbolizál: a város 1247-es első írásos említését (ennek 750. évfordulójára készült), illetve azt, hogy Mária Magdolna a város védőszentje. (Forrás: Zalamédia)
Az emlékmű összefirkált falait sajnos már megszokta a szemünk, talán a földre szórt rengeteg szemét és cigarettacsikk is a "szokásos" jelzőt juttatja eszünkbe. Közelebb lépve azonban megdöbbentő kép tárul elénk: ahogy képeinken is látható, a tető alatt takarót, párnákat, kabátot, ruhaneműket rejtett el gondosan valaki. S átható vizelet szaga csapja meg a sétáló orrát, a domboldalon eldobált papírzsebkendők pedig jelzik, hogy ott egy "illemhely" létesült.
Egy ismeretlen, akinek "munkásságával" már többször találkoztunk a parkban, egy könyvet is otthagyott, melynek címe jól leírja az állapotokat: Angyali történetek a pokolból.
Hajléktalannak lenni szégyen
Társadalmunk megveti, kirekeszti a hajlék nélkül maradtakat, pedig nem is gondolnánk, mennyire gyorsan bele lehet kerülni egy olyan spirálba, ami lefele húz, és oda lesz mindenünk. Elég kezdetnek egy rosszul megkötött üzlet, egy balul elsült jó szándék, egy mentális függőség – és elindulhat a lavina, aminek következtében az utcán találhatjuk magunkat. De van segítség! Ha a családunk tagjai, vagy barátaink között nem találunk segítségre, például a Magyar Vöröskereszt szervezetei segítséget nyújtanak a bajba jutottaknak.
Segítsünk!
Hamarosan érkezik a hűvösebb idő, fontos, hogy fokozottan figyeljünk az utcán tartózkodó hajléktalan embertársainkra. A ZAOL korábbi cikkében ITT összefoglaltuk, mely szervezetekhez fordulhatunk, ha segíteni szeretnénk. Ne menjünk el egymás mellett!
