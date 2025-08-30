Laknál itt? Elkéstél, ez az emlékmű sajnos már foglalt... (galéria)

Zalaegerszeg legnagyobb belvárosi zöldfelületű közparkjában sétálunk, a folyamatosan épülő-szépülő Vizslaparkban, azaz régi nevén az Ifjúsági parkban. Nemrég a ZAOL is beszámolt arról a szívet melengető eseményről, hogy zászlót kapott a park, amelyet egy ötödikes kislány rajza alapján készítettek el. Elsőre nem is gondolnánk, hogy itt hajléktalanok "laknak".

Megdöbbentő "élményben" lehet része a gyanútlan kutyasétáltatónak. Hajléktalanok vették birtokba a zalaegerszegi Címerházat. Fotó zaol.hu

Lesújtó látvány

Ennek a zászlónak a szomszédságában azonban meglepő "élményben" lehet része a gyanútlan kutyasétáltatónak. A Vizslapark legmagasabb pontján, a mesterséges dombocskán álló, úgynevezett Címerháznál bűzlik valami.

Mi is az a Címerház? Az egykori Lenin-szobor helyére (immár nem a Lenin útra, hanem a Platán sorra) 1997-ben felépült a Címerház, Dévényi Sándor építész és Palotás József szobrász tervei alapján. A kőből készült, kápolnát formázó emlékmű két dolgot szimbolizál: a város 1247-es első írásos említését (ennek 750. évfordulójára készült), illetve azt, hogy Mária Magdolna a város védőszentje. (Forrás: Zalamédia)

Az emlékmű teteje alá "melegítő" holmikat dugott el a gazdája, jelezve: visszatérek!

Fotó: zaol.hu

Az emlékmű összefirkált falait sajnos már megszokta a szemünk, talán a földre szórt rengeteg szemét és cigarettacsikk is a "szokásos" jelzőt juttatja eszünkbe. Közelebb lépve azonban megdöbbentő kép tárul elénk: ahogy képeinken is látható, a tető alatt takarót, párnákat, kabátot, ruhaneműket rejtett el gondosan valaki. S átható vizelet szaga csapja meg a sétáló orrát, a domboldalon eldobált papírzsebkendők pedig jelzik, hogy ott egy "illemhely" létesült.

Vujity Tvrtko könyvének címe jól leírja az állapotokat. Fotó: zaol.hu

Egy ismeretlen, akinek "munkásságával" már többször találkoztunk a parkban, egy könyvet is otthagyott, melynek címe jól leírja az állapotokat: Angyali történetek a pokolból.

