Ha ide jelentkezett, nem végzik el a műszaki vizsgát! Figyelje az értesítéseket!

A Zala Vármegyei Kormányhivatal arról tájékoztatja az ügyfeleket, hogy szeptember 4-én a Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Zrínyi Miklós út 101. szám alatti telephelyén áramszünet lesz. Emiatt az érintett napon a közúti közlekedési szolgáltatási ügyekben, valamint a közúti jármű hatósági ügyekben szünetel az ügyfélfogadás, mindemellett műszaki vizsgáztatásra sem lesz lehetőség.

Az előjegyzett ügyfeleinket új időpontban fogadják, melyről külön értesítést kapnak.