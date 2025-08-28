Tájékoztatás
1 órája
Ha ide jelentkezett, nem végzik el a műszaki vizsgát! Figyelje az értesítéseket!
A Zala Vármegyei Kormányhivatal arról tájékoztatja az ügyfeleket, hogy szeptember 4-én a Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Zrínyi Miklós út 101. szám alatti telephelyén áramszünet lesz. Emiatt az érintett napon a közúti közlekedési szolgáltatási ügyekben, valamint a közúti jármű hatósági ügyekben szünetel az ügyfélfogadás, mindemellett műszaki vizsgáztatásra sem lesz lehetőség.
Az előjegyzett ügyfeleinket új időpontban fogadják, melyről külön értesítést kapnak.
