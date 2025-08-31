augusztus 31., vasárnap

Tájékoztatás

1 órája

Ha ide jelentkezett, nem végzik el a műszaki vizsgát – figyelje az értesítéseket!

Címkék#Zala Vármegyei Kormányhivatal#vizsga#telephely

Korosa Titanilla

A Zala Vármegyei Kormányhivatal arról tájékoztatja az ügyfeleket, hogy szeptember 4-én a Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Zrínyi Miklós út 101. szám alatti telephelyén áramszünet lesz. Emiatt az érintett napon a közúti közlekedési szolgáltatási ügyekben, valamint a közúti jármű hatósági ügyekben szünetel az ügyfélfogadás, mindemellett műszaki vizsgáztatásra sem lesz lehetőség.  

Az előjegyzett ügyfeleinket új időpontban fogadják, melyről külön értesítést kapnak. 

 

