A TikTok kedvece: 3000 forint darabja, mégis sorban állnak érte Zalában (galéria)

A gyümölcs formájú sütikért valósággal megőrülnek a vendégek, szinte egymásnak adják a kilincset Jakabfi Dávid Jakabkuti utcai cukrászműhelyében. A kiskanizsai cukrász újabb szenzációs édességére portálunk is kíváncsi volt.

A gyümölcs formájú sütik közül a mangó épp kikerült a fagyasztóból

Fotó: Szakony Attila

Gyümölcs formájú sütik: jobb mint az igazi?

– Nálunk minden gyümölcsnek ropogós, de ami a legjobb, hogy ehető a héja – mondta Jakabfi Dávid. – Lassan két évtizede ezzel foglalkozom, a süteményeink 60 százaléka ilyen, de most néhány süti gyümölcs formát öltött. A süti összetett és nagyon finoman hozza az eredeti gyümölcsök karakteres ízvilágát. A mangó alakú és megjelenésű süti hagyományos piskótából, párizsi krémből (ganázs), lágy mousse-ból, valamint friss vaníliával fűszerezett karamellizált mangóból áll. A többi gyümölcs formájú süti: málna, törökmogyoró, zöldalma és meggy, utóbbi csak 18 év felettieknek szól, hiszen meggypálinkával készül.

Roppanós és ehető héj

Jakabfi Dávid beszélt a technológiáról is. Kiemelte: szilikonformába kerülnek a rétegek, ezeket speciális hűtőben mínusz 30 Celsius-fokra lefagyasztja, majd forró, csokoládés, kakaóvajas keverékben kimártja. Ez a folyamat emeli meg jelentősen a süti árát, hiszen a kakaóvaj rendkívül drága, prémium alapanyag. Viszont roppanóssága semmihez sem hasonlítható, ha beleharapunk egy ilyen desszertbe, az különleges ízélményt jelent.

A pillanat, amikor a süteményre a minőségi héj kerül

Fotó: Szakony Attila

A minőség mindenekfelett

– Lehetne a csokoládét hígítani kókusz-, illetve pálmazsírral és étolajjal is, de a minőségi élményt a kakaóvaj adja – fűzte hozzá Dávid. – A kakaóvaj most a cukrászok aranya a pisztácia után. Valóban jelentősen megemeli a gyümölcs formájú süti árát, vagyis a külső réteg a legdrágább. Szerintem érdekesen működik a magyar gondolkodás: valami minél drágább, annál vonzóbb. Az 1700 forintos sütemény nem drága a vásárlóknak. Persze azt hozzá kell tenni, hogy körülbelül tíz éve is hasonló árakon lehetett minőségi süteményeket kapni, az áremelkedés nem hatott jelentősen a szektorra.

Az influenszerek is imádják

Dávid hozzátette: a gyümölcs formájú sütik ötlete Cédric Grolet francia cukrásztól indult, aki kézzel, szilikonforma nélkül készítette a gyümölcsöket. Ez óriási divat lett, a TikTok csatornákon gyorsan elterjedt. Bár 2019-ben oktatta azt, hogy miképp lehet a formákkal játszani, de akkor feledésbe merült, unalmasnak gondolta, azonban a TikTok másképp vélekedett és felkapta a sztorit. Neki pedig az egyik cukrász ismerőse tanácsolta, hogy próbálja ki. Minden influenszer milliós nézettségeket generált azzal, hogy csak beleharapott egy ilyen édességbe.