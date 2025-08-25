1 órája
A TikTok kedvence: 3000 forint darabja, mégis sorban állnak érte Zalában (galéria)
Csillogó héjú, gyümölcs formájú sütik sorakoznak a nagykanizsai Jakabfi Dávid cukrász kiskanizsai műhelyében. A dubai csoki őrület után most a gyümölcs formájú sütik robbantották fel Jakabfi Dávid TikTok csatornáját.
Jakabfi Dávid a gyümölcs formájú sütik készítésére koncentrál
Fotó: Szakony Attila
A gyümölcs formájú sütikért valósággal megőrülnek a vendégek, szinte egymásnak adják a kilincset Jakabfi Dávid Jakabkuti utcai cukrászműhelyében. A kiskanizsai cukrász újabb szenzációs édességére portálunk is kíváncsi volt.
Gyümölcs formájú sütik: jobb mint az igazi?
– Nálunk minden gyümölcsnek ropogós, de ami a legjobb, hogy ehető a héja – mondta Jakabfi Dávid. – Lassan két évtizede ezzel foglalkozom, a süteményeink 60 százaléka ilyen, de most néhány süti gyümölcs formát öltött. A süti összetett és nagyon finoman hozza az eredeti gyümölcsök karakteres ízvilágát. A mangó alakú és megjelenésű süti hagyományos piskótából, párizsi krémből (ganázs), lágy mousse-ból, valamint friss vaníliával fűszerezett karamellizált mangóból áll. A többi gyümölcs formájú süti: málna, törökmogyoró, zöldalma és meggy, utóbbi csak 18 év felettieknek szól, hiszen meggypálinkával készül.
Roppanós és ehető héj
Jakabfi Dávid beszélt a technológiáról is. Kiemelte: szilikonformába kerülnek a rétegek, ezeket speciális hűtőben mínusz 30 Celsius-fokra lefagyasztja, majd forró, csokoládés, kakaóvajas keverékben kimártja. Ez a folyamat emeli meg jelentősen a süti árát, hiszen a kakaóvaj rendkívül drága, prémium alapanyag. Viszont roppanóssága semmihez sem hasonlítható, ha beleharapunk egy ilyen desszertbe, az különleges ízélményt jelent.
A minőség mindenekfelett
– Lehetne a csokoládét hígítani kókusz-, illetve pálmazsírral és étolajjal is, de a minőségi élményt a kakaóvaj adja – fűzte hozzá Dávid. – A kakaóvaj most a cukrászok aranya a pisztácia után. Valóban jelentősen megemeli a gyümölcs formájú süti árát, vagyis a külső réteg a legdrágább. Szerintem érdekesen működik a magyar gondolkodás: valami minél drágább, annál vonzóbb. Az 1700 forintos sütemény nem drága a vásárlóknak. Persze azt hozzá kell tenni, hogy körülbelül tíz éve is hasonló árakon lehetett minőségi süteményeket kapni, az áremelkedés nem hatott jelentősen a szektorra.
Az influenszerek is imádják
Dávid hozzátette: a gyümölcs formájú sütik ötlete Cédric Grolet francia cukrásztól indult, aki kézzel, szilikonforma nélkül készítette a gyümölcsöket. Ez óriási divat lett, a TikTok csatornákon gyorsan elterjedt. Bár 2019-ben oktatta azt, hogy miképp lehet a formákkal játszani, de akkor feledésbe merült, unalmasnak gondolta, azonban a TikTok másképp vélekedett és felkapta a sztorit. Neki pedig az egyik cukrász ismerőse tanácsolta, hogy próbálja ki. Minden influenszer milliós nézettségeket generált azzal, hogy csak beleharapott egy ilyen édességbe.
Nem olcsó, de...
– A gyümölcs formájú sütik árának kialakítása is érdekesen alakult – mesélte a cukrász. – A mangó, törökmogyoró és az alma 2950 forintba kerül, bár 3150 forintért jelent meg először a TikTok csatornánkon. Sokan reklamáltak, ezért 200 forinttal olcsóbban lehet most hozzájutni. A meggy 2750 forint, míg a málna 1850 forintba kerül. Olyannyira népszerű, hogy mára várólista alakult ki. Már az is kijelenthető, hogy a mangó lett a legnépszerűbb mind közül. A minap járt nálunk egy vásárló, aki 324 kilométert utazott azért, hogy vásároljon két mangót és két zöldalmát. Budapestről, de az ország több pontjáról érkeznek hozzánk, hogy megkóstolják. Az országban csak nagyon kevesen foglalkoznak ezekkel a gyümölcsökkel, mi viszont napi 300 darabot eladunk.
Fotók: Szakony Attila
