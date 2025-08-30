Akárcsak nyugaton? A GYSEV hatalmas fejlesztésbe kezdett az átvett vonalakon

A nyugat-magyarországi vasúttársaság célja az épületeik külső és belső megújulása, modernizálása, az akadálymentesítés, illetve a környezet és az üzemi épületek külső és belső karbantartása, hogy a dolgozóknak korszerű munkakörnyezetet teremtsen. A GYSEV arról számolt be: Zalaegerszegen a korábbi elavult utastájékoztató rendszer helyett már egy 49 col átmérőjű kültéri és egy 65 colos beltéri, nagyképernyős monitor mutatja az induló és érkező vonatok menetrendjét.

A GYSEV modernizálásba kezdett az átvett vasútvonalakon

Forrás: GYSEV

A GYSEV a fejlődés útján

Szintén 49 colos kültéri, illetve 55 colos beltéri utastájékoztató rendszert szereltek fel Zalaszentivánon, Nagykanizsán és Jánosházán pedig egyaránt 49 colos kültéri monitor segítségével tájékozódhatnak az utazók. A full HD felbontású, nagy fényerejű monitorokat biztonsági üveg védi a vandalizmustól, írja az iho.hu.

Nagykanizsán az átjáróba telepítettek monitorokat

Forrás: GYSEV

Esőbeállók és világító feliratok

A GYSEV esőbeállókat is épít: idén Nagykanizsa és Celldömölk állomás peronján telepítenek ilyeneket. S a társaság ad a látványra is: a keszthelyi volt az első olyan vasútállomás, amelyre világító felirat került, a GYSEV logójával. Ugyanilyet szerelnek fel még idén Veszprémben, Celldömölkön, Tapolcán és Sárváron is.

A nagyméretű kijelzővel korszerűsített zalaegerszegi utascsarnok

Forrás: GYSEV

Megújuló mellékhelyiségek

Fontos elem az állomásépületek mellékhelyiségeinek felújítása és karbantartása. Az előzetes felmérések alapján a következő időszakban ilyen beruházás több helyszínen is megvalósul: 2025-ben Vasváron és Zalabér-Batykon korszerűsödnek a vizesblokkok.

Fókuszban a biztonság

Forrás: GYSEV

Beruházások, futószalagon

A GYSEV szakemberei pontos felmérést készítettek az átvett, mintegy 750 kilométernyi vasútvonal és a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények állapotáról, s ez alapján kialakították a fejlesztési koncepciót. Infrastrukturális és vasútbiztonsági beruházást terveznek például Veszprém–Ajka, Zalaegerszeg-Rédics és Pápa–Csorna között, s napirenden van a Zalaszentiván-Nagykanizsa vonal villamosítása is.

Mindemellett a társaság tervezi vasúti átjárók sorompóinak modernizálását, illetve a fénysorompóval biztosított átjárókba félcsapórúd elhelyezését, növelve biztonságot.