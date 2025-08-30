augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

18°
+32
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Belehúznak...

57 perce

Akárcsak nyugaton? A GYSEV hatalmas fejlesztésbe kezdett az átvett vonalakon

Címkék#GYSEV#Nagykanizsa#Zalaegerszeg#fejlesztés#fénysorompó#vasúttársaság

Megújulás a nyugati országrész vasúti közlekedésében. A GYSEV július óta üzemeltet számos vonalat, s máris fejlesztésekbe kezdett: kül- és beltéri utastájékoztató monitorokat, esőbeállókat telepít, s több állomásépület is megújul a közeljövőben.

Péter B. Árpád

A nyugat-magyarországi vasúttársaság célja az épületeik külső és belső megújulása, modernizálása, az akadálymentesítés, illetve a környezet és az üzemi épületek külső és belső karbantartása, hogy a dolgozóknak korszerű munkakörnyezetet teremtsen. A GYSEV arról számolt be: Zalaegerszegen a korábbi elavult utastájékoztató rendszer helyett már egy 49 col átmérőjű kültéri és egy 65 colos beltéri, nagyképernyős monitor mutatja az induló és érkező vonatok menetrendjét.

GYSEV
A GYSEV modernizálásba kezdett az átvett vasútvonalakon
Forrás: GYSEV

A GYSEV a fejlődés útján

Szintén 49 colos kültéri, illetve 55 colos beltéri utastájékoztató rendszert szereltek fel Zalaszentivánon, Nagykanizsán és Jánosházán pedig egyaránt 49 colos kültéri monitor segítségével tájékozódhatnak az utazók. A full HD felbontású, nagy fényerejű monitorokat biztonsági üveg védi a vandalizmustól, írja az iho.hu

Nagykanizsán az átjáróba telepítettek monitorokat
Forrás: GYSEV

Esőbeállók és világító feliratok

A GYSEV esőbeállókat is épít: idén Nagykanizsa és Celldömölk állomás peronján telepítenek ilyeneket. S a társaság ad a látványra is: a keszthelyi volt az első olyan vasútállomás, amelyre világító felirat került, a GYSEV logójával. Ugyanilyet szerelnek fel még idén Veszprémben, Celldömölkön, Tapolcán és Sárváron is.  

A nagyméretű kijelzővel korszerűsített zalaegerszegi utascsarnok
Forrás: GYSEV

Megújuló mellékhelyiségek

Fontos elem az állomásépületek mellékhelyiségeinek felújítása és karbantartása. Az előzetes felmérések alapján a következő időszakban ilyen beruházás több helyszínen is megvalósul: 2025-ben Vasváron és Zalabér-Batykon korszerűsödnek a vizesblokkok.

Fókuszban a biztonság
Forrás: GYSEV

Beruházások, futószalagon

A GYSEV szakemberei pontos felmérést készítettek az átvett, mintegy 750 kilométernyi vasútvonal és a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények állapotáról, s ez alapján kialakították a fejlesztési koncepciót. Infrastrukturális és vasútbiztonsági beruházást terveznek például Veszprém–Ajka, Zalaegerszeg-Rédics és Pápa–Csorna között, s napirenden van a Zalaszentiván-Nagykanizsa vonal villamosítása is. 

Mindemellett a társaság tervezi vasúti átjárók sorompóinak modernizálását, illetve a fénysorompóval biztosított átjárókba félcsapórúd elhelyezését, növelve biztonságot.

Iskolás csoportokat fogadtak a közlekedési kultúra napján a GYSEV-nél
Forrás: GYSEV

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu