Hatalmas buli ígérkezik, három napon át! Sztárok, dívák, zenekarok, sörrel és csülökkel

Címkék#zene#szórakozás#sörfesztivál#Rúzsa Magdi#Kowalsky Meg A Vega

A magyar pop-rockzene sztárjai, a legismertebb hazai előadók és zenekarok sorába tartozó fellépők érkeznek a hét végén Zala közvetlen szomszédságába. A pénteken kezdődő, három napos V. Győrvári Sör- és Csülökfesztiválra mások mellett Rúzsa Magdi, az egykori Neoton Família tagjai, valamint a Kowalsky Meg A Vega is meghívást kapott.

Gyuricza Ferenc
Hatalmas buli ígérkezik, három napon át! Sztárok, dívák, zenekarok, sörrel és csülökkel

Az idei Győrvári Sör- és Csülökfesztivál nyitónapján Rúzsa Magdi lép fel

Fotó: Gyuricza Ferenc

A Győrvári Sör- és Csülökfesztivál a zalai-vasi régió egyik legnagyobb gasztrokulturális programja, ami több ezer látogatót vonz. A sorozat több sikeres rendezvény után ugyan rövid időre megszakadt, idén azonban ismét megszervezik azt, méghozzá a korábbi években bevált tematika szerint. Mindez azt jelenti, hogy a zalai vármegyehatár közvetlen szomszédságában található vasi településen zenei programokkal, szórakozási lehetőségekkel és pazar gasztronómiai kínálattal várják a vendégeket. 

A 2025-ös Győrvári Sör- és Csülökfesztivál egyik sztárfellépője a Kowalsky Meg A Vega lesz
A 2025-ös Győrvári Sör- és Csülökfesztivál egyik sztárfellépője a Kowalsky Meg A Vega lesz
Fotó: Gyuricza Ferenc

A zenei programok jelentik a Győrvári Sör- és Csülökfesztivál fő vonzerejét 

A fesztivál legnagyobb vonzerejét a zenei programok adják. Pénteken 17 órától a Bomba bulizenekar alapozza meg a hangulatot, majd 19.30-kor a tavalyi X-Faktor nyertese, Fehér Krisztián lép színpadra. A nyitónap fő attrakciója a legismertebb és legkedveltebb hazai popdíva, Rúzsa Magdi lesz, aki korábban is volt már a Győrvári Sör- és Csülökfesztivál sztárvendége. Az énekesnő és zenekara 20.30-kor kezdődő, körülbelül másfél órás koncertjét követően az ország egyik legismertebb bulizenekara, a Delta szórakoztatja a közönséget. 

Mulatós és retro

A szombat a mulatós zene és a retro jegyében telik. Előbbi stílust a 17 órakor színpadra lépő Jolly, majd az utána következő Döndi Duó képviseli, míg a retro jegyében 19.15 órakor elsőként Zoltán Erika mutatja be közismert slágereit. 20.15-kor startol el az ország legsikeresebb diszkó-programja, a Fergeteg Party, aminek sztár lemezlovasa értelemszerűen Várkonyi Attila, azaz D.J. Dominique lesz. Természetesen a szombati programból sem maradhat el az élőzenés koncert, ekkor a Neoton Família Sztárjai – Csepregi Éva, Végvári Ádám és Baracs János, valamint kísérőzenészeik – veszik birtokba a színpadot. A levezetés ezen a napon a Fáraó bulizenekar feladata lesz. 

Tűzijátékkal zárul a program

Vasárnap egy kicsit a rockzene irányába tolódik a hangsúly, de a populáris jelleg azért marad. Ezen a napon a Kowalsky Meg A Vega lesz a fő fellépő, amely 20.30-kor kezdi programját. A nap a zalaegerszegi Shabby Blues Band koncertjével indul 16 órakor, majd 17 órától a Brand Nyúl mini diszkójával az egészen fiatal közönség számára igyekeznek emlékezetessé tenni a napot a szervezők. 19 órakor – azaz közvetlenül a Kowalsky Meg A Vega előtt – a Körmendről indult, de országos hírnévnek örvendő pop-rock formáció, a Soulwave játszik. A vasárnapi program 22.30 órakor látványos tűzijátékkal zárul. 

 

