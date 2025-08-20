1 órája
"Gyors reakció KamuPetire" - Gyopáros Alpár már vissza is vágott a Tisza Párt elnökének
A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos csípős hangvételű Facebook-bejegyzésben tette helyre Magyar Pétert és a Tisza-elnök ma bejelentett új terveit. Gyopáros Alpár kifejtette: Magyar Péter forrást vonna el a falvaktól.
Egyszer már hirdetett egy “Faluközpont-programot”, akkor felvilágosítottam, hogy ilyen már van, jó reggelt! Magyar Falu Programnak hívják… És sikeres! - írta Magyar Péternek címezve Gyopáros Alpár. A kormánybiztos, országgyűlési képviselő arra a Pannonhalmán elmondott beszédre reagált, amelyben a Tisza Párt elnöke tízpontos programot hirdetett, egyebek közt a falvak fejlesztését ígérve.
Gyopáros Alpár: "Nem hagyjuk magunkat megvezetni!"
Gyopáros Alpár úgy fogalmazott: Magyar Péter "most megpróbált önmagára licitálni, és meghirdetett egy évtizedekre (ki tudja, meddig) elhúzódó időszakot, amelyben minden tíz falura szánna harmadannyi (!) forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált 5 év alatt! Vagyis KamuPeti forrást vonna el a magyar falvaktól! A Magyar Falu Programot maguk a falvak írják: az “étlapot” ők állítják össze, és a “svédasztalról azt választanak, amit csak akarnak!" - fogalmazott a kormánybiztos.
Mint írta, "értem én, hogy a választások közeledtével minél nagyobbat kell kamuznia Petinek, de most még ez sem sikerült… Ígért egy nagy adaggal kevesebbet annál, mint ami ma elérhető a falvak számára."
Végül így zárta posztját Gyopáros Alpár: "Hajrá, falvak és kisvárosok! Nem hagyjuk magunkat megvezetni!"
