augusztus 20., szerda

István névnap

25°
+31
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
"Nem hagyjuk magunkat megvezetni"

1 órája

"Gyors reakció KamuPetire" - Gyopáros Alpár már vissza is vágott a Tisza Párt elnökének

Címkék#Magyar Falu Program#Gyopáros Alpár#Magyar Péter

A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos csípős hangvételű Facebook-bejegyzésben tette helyre Magyar Pétert és a Tisza-elnök ma bejelentett új terveit. Gyopáros Alpár kifejtette: Magyar Péter forrást vonna el a falvaktól.

Zaol.hu

Egyszer már hirdetett egy “Faluközpont-programot”, akkor felvilágosítottam, hogy ilyen már van, jó reggelt! Magyar Falu Programnak hívják… És sikeres! - írta Magyar Péternek címezve Gyopáros Alpár. A kormánybiztos, országgyűlési képviselő arra a Pannonhalmán elmondott beszédre reagált, amelyben a Tisza Párt elnöke tízpontos programot hirdetett, egyebek közt a falvak fejlesztését ígérve. 

Gyopáros Alpár gyorsan reagált Magyar Péter bejelentésére
Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, kormánybiztos reagált Magyar Péter mai bejelentésére

Gyopáros Alpár: "Nem hagyjuk magunkat megvezetni!"

Gyopáros Alpár úgy fogalmazott: Magyar Péter "most megpróbált önmagára licitálni, és meghirdetett egy évtizedekre (ki tudja, meddig) elhúzódó időszakot, amelyben minden tíz falura szánna harmadannyi (!) forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált 5 év alatt! Vagyis KamuPeti forrást vonna el a magyar falvaktól! A Magyar Falu Programot maguk a falvak írják: az “étlapot” ők állítják össze, és a “svédasztalról azt választanak, amit csak akarnak!" - fogalmazott a kormánybiztos.
Mint írta, "értem én, hogy a választások közeledtével minél nagyobbat kell kamuznia Petinek, de most még ez sem sikerült… Ígért egy nagy adaggal kevesebbet annál, mint ami ma elérhető a falvak számára."

Végül így zárta posztját Gyopáros Alpár: "Hajrá, falvak és kisvárosok! Nem hagyjuk magunkat megvezetni!"

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu