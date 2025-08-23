Tájátalakulás bagolyszemmel, egymillió hektár kivett földterület Magyarországon

2025-ben az Agrárminisztérium támogatásával készített egy információs kiadványt az orosztonyi Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány. Klein Ákos „tollából” született a „Tájátalakulás Magyarországon bagolyszemmel” című füzet, amiben az ember földhasználati változásainak az ökológiai következményeiről tudhatnak meg többet.

Héra, a négyéves madár az Olai Fesztivál kedvence volt. Így tudhattunk meg többet a programon a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány munkájáról.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány megdöbbentő adatokra világít rá

A Zaol-podcast adásában elhangzott: az ember terjeszkedése, a gyorsforgalmi utak építése, az ember lakta területek növekedése az állatok élőhelyeit szelik át, választják szét, elszigetelik az állatokat, állományokat. Legyinthetünk erre, ám a természet változása több évtized múlva ránk is hatással lesz. A biológus arról is beszél, hogy Zalában mit lát egy gyöngybagoly felülről. Elgondolkodtató adat: az elmúlt 35 év alatt annyi kivett, a mezőgazdaság számára is használhatatlan földterület keletkezett Magyarországon, mint Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megye összes területe.

Racionális önmérséklet a megoldás és az összefogás: a faj akkor él túl, ha az ember közbenjár

A 70-es 80-as években veszélybe került az elsősorban templomtornyokban költő faj. Amúgy a gyöngybagoly nagy kedvenc, így rajta keresztül lehet rávilágítani más fajok védelmére, életére is, mondta a biológus. Hérával is egy olyen eseményen találkozhattunk a Göcseji Skanzenben. Az orosztonyi alapítványnak köszönhetően ma már megduplázódott Zalában a gyöngybaglyok száma, hazánkban összesen 1000 költőpár él. A zalai dombságban körülbelül 100 épület, költőládát járnak folyamatosan a természetvédők. Míg évekkel ezelőtt 18-20 költőpár élt régiónkban, addig mára 40-re emelkedett a számuk. Köszönhetően az alapítvány munkájának. Bármily furcsa, a gyöngybagoly a klímaváltozás nyertese, jól alkalmazkodott a változáshoz. Kérdés, hogy mi emberek miként éljük túl.