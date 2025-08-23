augusztus 23., szombat

Bence névnap

17°
+25
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zaol podcast

41 perce

Tájátalakulás bagolyszemmel

Címkék#Zaol podcast#Klein Ákos#Olai Fesztivál#Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány

Néhány hete a Göcseji Skanzenben az Olai Fesztivál programján találkozhattak a vendégek a gyönyörű Hérával, a gyöngybaglyot Klein Ákos mutatta be a közönségnek, aki némi simogatást is eltűrt az érdeklődőktől. 1997-ben jött létre a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány, a fokozottan védett és épületlakó bagolyfaj védelme a fő feladatuk. A Zaol-podcast legutóbbi adásában Klein Ákos ügyvezetővel beszélgettünk a madarak élőhelyéről, annak veszélyeztetéséről, s az állatok jövőjéről.

Mozsár Eszter

2025-ben az Agrárminisztérium támogatásával készített egy információs kiadványt az orosztonyi Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány. Klein Ákos „tollából” született a „Tájátalakulás Magyarországon bagolyszemmel” című füzet, amiben az ember földhasználati változásainak az ökológiai következményeiről tudhatnak meg többet.

gyöngybagolyvédelmi alapítvány
Héra, a négyéves madár az Olai Fesztivál kedvence volt. Így tudhattunk meg többet a programon a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány munkájáról. 
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány megdöbbentő adatokra világít rá

A Zaol-podcast adásában elhangzott: az ember terjeszkedése, a gyorsforgalmi utak építése, az ember lakta területek növekedése az állatok élőhelyeit szelik át, választják szét, elszigetelik az állatokat, állományokat. Legyinthetünk erre, ám a természet változása több évtized múlva ránk is hatással lesz. A biológus arról is beszél, hogy Zalában mit lát egy gyöngybagoly felülről. Elgondolkodtató adat: az elmúlt 35 év alatt annyi kivett, a mezőgazdaság számára is használhatatlan földterület keletkezett Magyarországon, mint Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megye összes területe.

Racionális önmérséklet a megoldás és az összefogás: a faj akkor él túl, ha az ember közbenjár

A 70-es 80-as években veszélybe került az elsősorban templomtornyokban költő faj. Amúgy a gyöngybagoly nagy kedvenc, így rajta keresztül lehet rávilágítani más fajok védelmére, életére is, mondta a biológus. Hérával is egy olyen eseményen találkozhattunk a Göcseji Skanzenben. Az orosztonyi alapítványnak köszönhetően ma már megduplázódott Zalában a gyöngybaglyok száma, hazánkban összesen 1000 költőpár él. A zalai dombságban körülbelül 100 épület, költőládát járnak folyamatosan a természetvédők. Míg évekkel ezelőtt 18-20 költőpár élt régiónkban, addig mára 40-re emelkedett a számuk. Köszönhetően az alapítvány munkájának. Bármily furcsa, a gyöngybagoly a klímaváltozás nyertese, jól alkalmazkodott a változáshoz. Kérdés, hogy mi emberek miként éljük túl.

 

Zaol podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu