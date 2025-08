Gyermekbántalmazás miatt indult vizsgálat egy nagykanizsai óvodában

A nagykanizsai piarista óvodában történt állítólagos gyermekbántalmazásról az elmúlt napokban több sajtóorgánumban is jelentek meg információk. A sajtóhírek szerint az egyik óvodapedagógus több alkalommal is testi fenyítést alkalmazott a gyerekekkel szemben, ezek közt nemcsak pofozás fordult elő, de arra volt példa, hogy téli időjárási körülmények között büntetésből szandálban és benti ruhában küldte ki a rá bízott óvodásokat az udvarra. A szülők panaszt tettek az intézmény igazgatójánál és a piarista rendnél is, aminek írásbeli figyelmeztetés lett a következménye, ám az érintett óvodapedagógus továbbra is a gyerekek között dolgozhat, ráadásul vezetőként, amit a szülők nem tudnak elfogadni. Ezért beszélgetéseket folytattak a bántalmazásokról a gyermekeikkel, a beszámolókat rögzítették, majd bemutatták a sajtónak.

A vizsgálat lezárultáig felfüggesztettek egy óvodapedagógust - jelentette be a Piarista Rend Magyar Tartománya

Forrás: Facebook

Közlemény a gyermekbántalmazás kapcsán

A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvodában történtekkel kapcsolatban a Piarista Rend Magyar Tartománya augusztus 2-án közleményt adott ki. Ebben az alábbiakat írják: „a fenntartó helyszíni ellenőrzést végzett az intézményben, rendkívüli vizsgálatot rendelt el, és a vizsgálat lezárultáig az érintett óvodapedagógus felfüggesztésére utasította az intézményvezetőt. A piarista intézmények alapértéke a gyermekek érzelmi és fizikai biztonsága, ennek érdekében zéró toleranciát tanúsít a gyermekkel szemben elkövetett határátlépésekkel szemben. Ezt szem előtt tartva minden rendelkezésünkre álló eszközzel védjük a ránk bízott gyermekeket, és támogatjuk elkötelezett munkatársainkat a mindennapi feladatok végzésében. A szülői bejelentés alapján az intézmény vezetősége jogszabályi előírásnak megfelelően július elején bejelentést tett a Nagykanizsa Család- és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál. A hivatalos vizsgálat jelenleg zajlik.”

A történetek kapcsán vasárnap délelőtt kerestük a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, tájékoztatót későbbre ígértek.