Belső vizsgálatot tartottak

1 órája

Bocsánatot kért a piarista tartományfőnök a zalai óvodában történt gyermekbántalmazás miatt

Mi történt a nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvodában? A gyermekbántalmazási ügyként ismertté vált történet friss fejleménye, hogy Zsódi Viktor piarista tartományfőnök bocsánatot kért.

Zaol.hu

A Piarista Rend Magyar Tartománya által kiadott közlemény után szóban is bocsánatot kért Zsódi Viktor tartományfőnök azokért az atrocitásokért, amiket a nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvodában kellett elszenvedniük az óvodásoknak. A piarista rend magyarországi vezetője ezzel gyakorlatilag azt is elismerte, történhetett gyermekbántalmazás az intézményben. 

A nagykanizsai piarista óvoda, ahol az állítólagos gyermekbántalmazások történtek
A nagykanizsai piarista óvoda, ahol az állítólagos gyermekbántalmazások történtek
Forrás: Facebook

Bocsánatot kértek a gyermekbántalmazások miatt

Az állítólagos nagykanizsai gyermekbántalmazási üggyel többször is foglalkoztunk már hírportálunkon. Mint megírtuk: a szülők azért fordultak sajtóhoz, mert gyermekeik állítása szerint a Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda egyik óvodapedagógusa többször bántalmazta, pofozta és a folyosóra lökte a rá bízott gyermekeket, de az is előfordult, hogy büntetésből benti öltözékben küldte ki őket téli időjárási körülmények között az udvarra. A rend közleményt adott ki, amiben többek közt bocsánatot kért az érintettektől.

Interjút adott a tartományfőnök

A piarista rend magyar tartományfőnöke az eset kapcsán most interjút is adott a Szemlélek magazinnak, amelyben újra, ezúttal személyesen is bocsánatot kért a gyermekbántalmazások miatt. Zsódi Viktor úgy fogalmazott: „a vádak és a rájuk adott hibás, illetve lassú válaszok sebeket ejtettek közösségünkön. Ezért bocsánatot kérünk minden érintett gyermektől és családtól, akiket a bizonytalan és feszült légkör megterhelt.” Újságírói kérdésre a tartományfőnök azt is elmondta: ez év június 4-én érkezett bejelentés a szülőktől a gyermekek bántalmazása miatt, amit azonnali belső vizsgálat követett. Személyes meghallgatásokat tartottak Nagykanizsán, amelyek során az érintett pedagógus a „határátlépést”, vagyis a gyermekek udvaron történő futtatását elismerte, ahogy egy gyermek folyosóra való kilökésével kapcsolatos vizsgálat elmulasztását is. A pofozást illetően hatósági vizsgálat folyik. 

Gyermekvédelmi munkacsoport

A belső vizsgálat után jelentés készült, az intézmény munkatársai felé pedig utasítást adott ki a piarista rend, illetve bejelentéssel is élt a gyermekvédelmi hatóságok felé. Az ügyben érintett óvodapedagógus írásbeli figyelmeztetést kapott. Zsódi Viktor emlékeztetett: a rend a hasonló esetek megelőzése vagy kivizsgálása érdekében már tavaly gyermekvédelmi munkacsoportot hozott létre, az országban elsőként az oktatási intézményeket fenntartó egyházi szervezetek közül. A szülők éppen ehhez a munkacsoporthoz tették meg a bejelentésüket.

 

