Kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt indított eljárást a rendőrség a nagykanizsai óvodában történtek kapcsán

A nagykanizsai gyermekbántalmazások ügye – miután arról több sajtóorgánum is beszámolt – az elmúlt héten robbant be a köztudatba. Mint azt hírportálunkon is megírtuk: a nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda egyik óvodapedagógusát azzal vádolják a szülők, hogy pofozta, illetve egyéb módon bántalmazta, büntette a rá bízott gyermekeket. Emiatt az intézmény igazgatójánál panaszt tettek, aki írásbeli figyelmeztetésben részesítette az óvodapedagógust, aki továbbra is gyerekek között dolgozhat, ráadásul vezetőként. A szülők ezt nem tudták elfogadni, így a sajtóhoz fordultak.

A gyermekbántalmazások ügyében zajló vizsgálat lezárultáig felfüggesztettek egy óvodapedagógust - jelentette be a Piarista Rend Magyar Tartománya

Forrás: Facebook

Gyermekbántalmazás ügyében vizsgálódik a piarista rend

Miután az állítólagos gyermekbántalmazások híre szélesebb körben is ismertté vált, a Piarista Rend Magyar Tartománya rendkívüli vizsgálatot rendelt el az intézményben. Ennek lezárultáig a Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda érintett munkatársát felfüggesztették állásából.

A rendőrség is eljárást indított

Az ügy kapcsán vasárnap a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól is tájékoztatást kértünk. Az írásban megküldött közleményük szerint az ügyben a nagykanizsai rendőrkapitányság kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt indított eljárást ismeretlen személlyel szemben. A nyomozás érdekeire való tekintettel ennél bővebb információt egyelőre nem áll módjában adni a rendőrségnek.