augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

21°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Láttál már ilyet?

27 perce

Gusztustalan! Rovarok a multiáruház csomagolt salátájában

Címkék#multiáruház#rovar#ellenőr#saláta

A Redditen fedeztük fel ezt a videót, amely magáért beszél. Hogy mik ezek a rovarok, nem tudni, mindenesetre ne ilyen salátából készítsünk ecetes savanyúságot, mondjuk a pénteki ebédhez.

Zaol.hu

"Elképesztő ez a színvonal tényleg, ami ebben az országban van. Ántsz vagy valami ilyenkor merre van?", tette fel a kérdést a videó feltöltője, amihez csak annyit, természetesen nem mindennapos jelenségről van szó, ellenőr pedig nem állhat minden zöldségespult mellett. Ám az adott áruházban figyelhetnének jobban az "érzékeny" árucikkekre. Persze, az is lehet, ez már az új világrend, amelyben a rovarvacsi nem hogy elfogadott, hanem egyenesen kívánatos... Persze, már akinek.  

saláta
Példaértékű látvány. Ettől még kerülhet bele rovar, bogár... Illusztráció. Forrás: Christoph Kaminski

A sokkoló videóért kattints ide!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu