1 órája
Gusztustalan! Rovarok a multiáruház csomagolt salátájában
A Redditen fedeztük fel ezt a videót, amely magáért beszél. Hogy mik ezek a rovarok, nem tudni, mindenesetre ne ilyen salátából készítsünk ecetes savanyúságot, mondjuk a pénteki ebédhez.
"Elképesztő ez a színvonal tényleg, ami ebben az országban van. Ántsz vagy valami ilyenkor merre van?", tette fel a kérdést a videó feltöltője, amihez csak annyit, természetesen nem mindennapos jelenségről van szó, ellenőr pedig nem állhat minden zöldségespult mellett. Ám az adott áruházban figyelhetnének jobban az "érzékeny" árucikkekre. Persze, az is lehet, ez már az új világrend, amelyben a rovarvacsi nem hogy elfogadott, hanem egyenesen kívánatos... Persze, már akinek.
A sokkoló videóért kattints ide!